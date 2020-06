Csoda történt a Real Madrid mérkőzésén

A Madrid az első félidőben még helyzetekig is alig jutott, ellenben a Valencia csatára Rodrigo előbb a kapufát találta el ziccerben, majd bevette Courtois kapuját. A játékvezető a VAR segítségével megnézte újra a „gólt”, s három perces tanakodás után úgy döntött, a Rodrigo előtt a labdát érintő társ lesről lépett vissza.

A második félidőben Karim Benzema megszerezte a vezetést, ez volt a Real Madrid tagjaként elért 242. gólja tétmérkőzésen, ezzel beérte Puskás Ferencet az örökranglista ötödik helyén. Már csak Cristiano Ronaldo, Raúl, Alfrédo Di Stéfano és Santillana áll előtte.

Zinédine Zidane pályára küldte Marco Asensiót, aki 330 napon át hiányzott, nagyon súlyos keresztszalag-sérülése miatt. A csatárnak mindössze harminc másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy bebiztosítsa a győzelmet, Mendy beadása után látványos gólt lőtt.

S még csak nem is érte be ennyivel, a hajrában bravúros mozdulattal passzolt Benzemához, aki a 243. gólját is megszerezte, mind közül ez volt az egyik leglátványosabb.

A 3-0-s győzelemmel a Real Madrid továbbra is kétpontos hátránnyal áll a Barcelona mögött a második helyen. A katalánok péntek este a harmadik helyezett Sevilla ellen játszanak, Zidane csapata vasárnap este San Sébastianba, a Real Sociedadhoz hivatalos.

Nyitókép: Ronald Wittek