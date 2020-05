Külön felügyelő figyeli az olasz futballklubokat

Az olaszoknál Giovanni Malagò, a CONI, az Olasz Olimpiai Bizottság, a legfelsőbb sporthatóság elnöke kijelentette, hogy „99,9 százalékig biztos” abban, hogy a bajnokság június 13-án folytatódhat. Nem osztják a véleményét az egészségügyi hatóságok, amelyek szerint egyetlen, futballistánál vagy stábtagnál diagnosztizált pozitív eset is megnehezítheti az újrakezdést.

Az olasz szabályok szerint, ha egy klubnál fertőzöttet találnak, a teljes keretnek és a stábnak 15 napra karanténbe kell vonulnia. Egyre kevésbé valószínű, hogy a Serie B-t folytatnák, ott ugyanis nincs elég anyagi forrása a kluboknak.

A FIGC, a labdarúgó-szövetség mai közleménye szerint a szövetségi ügyészség hivatala vizsgálja, hogy a klubok betartják-e a szabályokat. Mint írta: „A közvetlenül az ügyésznek beszámoló munkacsoport ellenőrzi, hogy a hivatásos klubok – jelenleg egyéni és május 18-tól kezdve csoportos edzései a megjelölt jegyzőkönyvvel összhangban történnek-e.”

Spanyolországban is szeretnének június 13-án már bajnoki találkozót rendezni, de a tervet nem segíti, hogy a hét közepén is romlottak az adatok. A spanyol labdarúgó-szövetség és a Liga a napokban együttműködési megállapodást írt alá, ami azért is „hírértékű”, mert a két szervezet első számú vezetői között feszült a viszony.

Angliában június elsejétől engedélyezte a kormány a profi sportesemények megtartását, de a Premier League legkorábban június 13-án folytatódik. A klubok eltökéltek a folytatás mellett, de akadnak még vitás kérdések, elsősorban a semleges pályán való rendezéssel kapcsolatban. Angliában a leghangosabb a tiltakozó játékosok hangja, akik a vírustól való félelmükben nem szívesen futballoznának addig, ameddig nem múlik el teljesen a veszély.

