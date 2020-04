Nagy visszatérés az NFL-ben

Már az is nagy szenzációnak számított a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában, hogy Tom Brady elhagyta a New England Patriots csapatát húsz idény után. A hatszoros bajnok irányító a Tampa Bay Buccaneers együtteséhez írt alá két évre.

Bár a floridai gárda nem tartozik az NFL élcsapatai közé, elkapókkal nem állt rosszul eddig sem. Most viszont az irányító újabb célpontot kapott: Rob Gronkowskit.

A tight end 2010 és 2018 között volt a Patriots játékosa, három bajnoki címet nyert Brady társaként. Az előző szezon előtt visszavonult sérülései miatt.

Most azonban a Tampa és a New England megegyezett egymással a játékos elcseréléséről, így minden adott a nagy páros összeállásához. A 30 éves játékos át is ment a szokásos orvosi vizsgálatokon.

Nyitókép: MTI/EPA/Larry W. Smith