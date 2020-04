Dzsudzsák Balázs is üzen a járvány idején

Az emírségekbeli Al-Ain mérkőzéseit is elhalasztották a járvány miatt, így Dzsudzsák Balázs sem lépett pályára több hete.

Az egyesület több üzenetben is az otthonmaradásra szólít fel. A kampányban részt vesz a magyar játékos is, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabadban maszkot kell viselni.

