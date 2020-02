Klopp-jóslat: a Lazio lesz az olasz bajnok

Klopp két Lazio-játékosra alapozta szimpátiáját, kiemelte, hogy Lucas Leiva korábban a Liverpool játékosa volt (Klopp: „A mi játékosunk volt”), illetve az első számú góllövő, Ciro Immobile is játszott a keze alatt, még abban az időben, amikor mindketten a Borussia Dortmundot szolgálták. (A centernek nagyon nem ment, 24 Bundesliga-mérkőzésen csupán három gólt szerzett a 2014–2015-ös idényben.)

Aztán Klopp elnézést kért Maurizio Sarritól és Antonio Contétól, a két rivális alakulat edzőjétől, hogy azt mondja:

a Lazio lesz a bajnok.

A római csapat vasárnap este fellépett a tabella második helyére, miután folytatva immár 16 mérkőzésből álló bajnoki veretlenségi sorozatát, az Olimpiai Stadionban 2-1-re megverte az Internazionalét. A fekete-kékek vezettek ugyan Ashley Young első Serie A-s góljával, de a második játékrészben a Lazio éppen Immobile, valamint Sergej Milinkovic-Savic egy-egy góljával fordított.

Hihetetlen javuláson ment keresztül a Lazio, tavaly ilyenkor a bajnokság hasonló szakaszában, ugyancsak 24 forduló után a hetedik helyen állt, mindössze 38 ponttal. Most a második, 56 ponttal. Azért is van esélye valóban a bajnoki címre, mert a listavezető Juventus, noha nyert vasárnap Cristiano Ronaldo nélkül is a Brescia ellen, kilenc ponttal kevesebbel áll, mint 2019-ben ilyenkor.

Igli Tare, a Lazio sportigazgatója, korábbi albán válogatott szerint igazságtalanság lenne bárkit is kiemelni csapatukból a mostani idényben nyújtott teljesítmény alapján, de ha a legjobbakat akarja megnevezni az ember, Luis Albertót és Felipe Caicedót emlegetve biztosan nem téved nagyot. Érdekes, hogy nem a góllövőlistát vezető, az 55 gólból 26-ot szerző Ciro Immobilét nevezte meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Farisz Ghaith