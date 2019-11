Zidane élőben láthatja viszonzatlan szerelmét

Nem példátlan, hogy egy kiváló játékost hírbe hoznak a Real Madriddal a királyi klub elleni soros mérkőzése előtt, David Beckjam óta tudjuk, nem is mindig valóságalap nélkül. Ezúttal a Real Madriddal a világbajnoki cím évében, 1998-ban BL-t nyerő, egyébként új-kaledóniai származású Karembeu szavai inkább egy eddigi tendenciára rímelnek, mintsem konkrétumon alapulnak.

A PSG védője, Marquinhos is megszólalt, aki azt mondta, „nagyon nehéz lenne a PSG jövőjét elképzelni Kylian nélkül”. A brazil hátvéd a mérkőzés előtti kötelező sajtótájékoztatón beszélt, miként a csapat edzője, a német Thomas Tuchel is, aki kollégája, Zinedine Zidane mondására reagált, mely szerint a Real Madridot sorozatban három BL-győzelemhez vezető tréner „szerelmes Mbappé játékába”.

Tuchel biztosított mindenkit, hogy Párizsban, az ő stábjában is mindenki nagyon szereti Mbappé játékát, majd mondott még egy szép körmondatot Zidane kijelentésére utalva arról, hogy néha reménytelen a „szerelem”.

Kylian Mbappé kulcsfigurája lehet a kedd esti mérkőzésnek a Bernabéuban, amelyet persze alapvetően meghatároz majd, mi történik Isztambulban. A Galatasaray még hat pontot szerezhet, de nem előzheti már meg a Real Madridot, mivel kétszer kikapott tőle, rosszabb az egymás elleni eredménysora. Így egyedül az FC Bruges lehet még veszélyes a Real Madrid továbbjutására, mivel öt pont most a két csapat közötti hátrány, akkor marad az ötödik mérkőzése után is esélye, ha nyer a török nagyvárosban. Ha nem szerez három pontot, akkor a Real Madrid és a PSG találkozója presztízsértékkel nyilván bíró, a csoportelsőséget befolyásoló, de a továbbjutásról már nem döntő 90 perccé szelídül.

Ami a további csoportokat illeti, a B-ben a Bayern München már továbbjutott, s követi majd a Tottenham is, ha a szerbek nem verik meg a németeket, vagy, ha a Spurs legyőzi otthon a görögöket. Nehéz elképzelni, hogy ebben a csoportban a hatodik forduló előtt még nyitott legyen a második továbbjutó kiléte.

A C csoportban a Manchester City szintén nagyon közel áll a továbbjutáshoz, a fogadóirodák óriási pénzeket fizetnének a Sahtar győzelmére – tehát az egyáltalán nem valószínű. A City csak akkor nem jut ma tovább, ha az ukránok és a szintén ötpontos horvátok (Dinamo Zagreb) is nyernek. Nagyobb csata várható a második helyért, mindkét érintett gárda idegenben lép ma pályára. Halovány matematikai esélye még az Atalantának is van, de életben tartásához ma mindenképpen nyernie kellene az egyébként Milánóban, a San Siróban rendezendő mérkőzésen.

A D csoportban a Juventus olyan helyzetben van, mint a PSG, már továbbjutóként játszik csoportbeli legnagyobb riválisával, egy spanyol csapattal. Az Atlético, ha kikap, ma nem juthat még szintén tovább, de nincs rossz pozícióban, bármi történik, marad a második helyen, s otthon játszhatja majd utolsó meccsét.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló. Kedd

A csoport

Galatasaray–FC Brugge 18.55 (tv: Spíler1)

Real Madrid–Paris Saint-Germain 21.00 (M4)

A csoport állása: 1. Paris Saint-Germain 12 pont (továbbjutott), 2. Real Madrid 7, 3. FC Bruges 2, 4. Galatasaray 1.

B csoport

Tottenham Hotspur–Olympiakosz Pireusz 21.00

Crvena zvezda–Bayern München 21.00 (Spíler1)

A csoport állása: 1. Bayern München 12 pont (továbbjutott), 2. Tottenham 7, 3. Crvena zvezda 3, 4. Olympiakosz Pireusz 1.

C csoport

Manchester City–Sahtar Donyeck 21.00

Atalanta–Dinamo Zagreb 21.00

A csoport állása: 1. Manchester City 10, 2. Sahtar Donyeck 5, 3. Dinamo Zagreb 5, 4. Atalanta 1.

D csoport

Lokomotiv Moszkva–Bayer Leverkusen 18.55 (Spíler2)

Juventus–Atlético Madrid 21.00 (Spíler2)

A csoport állása: 1. Juventus 10 pont (továbbjutott), 2. Atlético Madrid 7, 3. Lokomotiv Moszkva 3 (4-7), 4. Bayer Leverkusen 3 (3-7)

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat