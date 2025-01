Kiutasított afgán migráns késsel támadt óvodásokra Németországban, két halott

Egy 28 éves afgán állampolgárságú férfit gyanúsítottként őrizetbe vettek.

Joachim Herrmann bajor tartományi belügyminiszter szerint a feltételezett elkövetőnél nem találtak nyomot iszlamista indítékra. "Jelenleg a gyanú erősen egy pszichés megbetegedés felé hajlik" - mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a férfi szállásán ennek megfelelő gyógyszereket találtak, viszont nem lelték nyomát radikális, illetve iszlamista meggyőződésnek.

Herrmann szerint a férfi 2022 novemberében utazott be Németországba, ahol menedékkérelmet nyújtott be. Az eljárást azonban leállították, miután a férfi a hatóságok felé jelentette, hogy el akarja hagyni az országot és ehhez be akarja szerezni a szükséges iratokat az afgán főkonzulátuson. A német bevándorlási hatóság ezt követően fel is szólította kiutazásra, de ennek nem tett eleget.

A bajor belügyminiszter közölte azt is, hogy a 28 éves férfi korábban már három alkalommal is feltűnt a hatóságoknak erőszakos cselekmények miatt, ami miatt pszichiátriai kezelésre utalták be.

A késelésben legfrissebb adatok szerint három másik személy súlyos sérüléseket szerzett, köztük egy 2 éves szíriai kislány. Hermann szerint a konyhakéssel felfegyverkezett elkövető célzottan támadott a parkban óvodások csoportjára, egy 41 éves férfi próbált közbeavatkozni, de őt halálosan megsebesítette.

A belvárosi Schöntal parkot és térségét lezárták, a helyi vasúti közlekedést is fel kellett függeszteni egy időre, mert a gyanúsított a síneken próbált elmenekülni.

A rendőrség szóvivőjének közlése szerint vizsgálják a tett indítékát, és arra kérte az embereket, hogy ne bocsátkozzanak találgatásokba. Hozzátette, hogy már nem áll fenn veszély.

A hatóságok közlése szerint a rendőrség gyakran járőröz a valamivel több mint 9 hektár területű parkban, s talán ennek is köszönhető, hogy a gyanúsítottat gyorsan kézre tudták keríteni.

Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök döbbenetének adott hangot és egész Bajorországra nézve borzalmas napról beszélt a történtek nyomán.

Olaf Scholz német kancellár felfoghatatlannak nevezte a történteket és együttérzéséről biztosította az áldozatokat és hozzátartozóikat. Kijelentette, hogy a hatóságoknak gőzerővel ki kell vizsgálniuk, hogy a merénylő miért maradhatott az országban.