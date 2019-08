A falba állt Hamilton Spában - videó

28 perc volt hátra a Belga GP harmadik szabadedzéséből szombaton Spában, amikor egy gyors jobbkanyarban kicsúszott Lewis Hamilton.

A gyors jobbkanyarban a világbajnok kívül ment rá a kerékvetőre, és bár megfogta a kocsit, az pechére többször is megcsúszott alatta, és így nem tudta ismét visszaszerezni az irányítást a fal előtt. Letört a bal első kerék és az első szárny bal fele, de Lewis Hamilton sértetlenül megúszta az ütközést.

Jött a vörös zászló, a szabadedzést körülbelül negyed órára szakították meg.

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa ?#F1 #BelgianGP ?? pic.twitter.com/M6Ar5O0I36