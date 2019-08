Pályán az Atlético Madrid és a Chelsea - Sport a tévében

M4 Sport

17.45: Labdarúgás, Merkantil Bank Liga, MTK Budapest-Soroksár

Sport 1

4.00: Küzdősport, UFC-gála, Anaheim

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Hoffenheim

17.45: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-RB Leipzig

20.15: Golf, BMW Championship, Medinah, 4. nap

22.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Braga

Sport 2

15.00: Lósport, Kincsem+

22.00: Amerikaifutball, NFL, előszezon, Los Angeles Chargers-New Orleans Saints

Eurosport 1

0.00: Kerékpár, Tour of Utah, 5. szakasz

13.00: Kerékpár, Postnord Vargarda WestSweden, mezőnyverseny

15.00: Kerékpár, BinckBank Tour, 7. szakasz

16.30: Kerékpár, Arctic Race of Norway, 4. szakasz

22.00: Kerékpár, Tour of Utah, 6. szakasz

Eurosport 2

12.50: Síugrás, nyári Grand Prix, Zakopane

16.00: Motorsport, motokrossz, világbajnoki sorozat, Imola

Digisport 1

0.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

14.55: Labdarúgás, francia bajnokság, St. Étienne-Brest

16.55: Labdarúgás, francia bajnokság, Reims-Strasbourg

20.45: Labdarúgás, francia bajnokság, Rennes - Paris Saint-Germain

Digisport 2

20.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati

22.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

Spíler1 TV

14.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Sheffield United-Crystal Palace

16.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Leicester City

Spíler2 TV

16.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo Alavés-Levante

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Sevilla

21.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Getafe

