Világcsúccsal világbajnok Milák Kristóf

A kvangdzsui vizes-világbajnokság negyedik úszómendencés versenynapjáig várni kellett a "magyar számra", vagyis a világranglista-vezető Milák Kristóf is a rangsorban második Kenderesi Tamás összecsapására; a tárnoki tehetség Cseh László korszakos Európa-csúcsától mindössze 26 századmásodperccel elmaradva 1:52,96-tal verekedte be magát a 200 m pillangó szerdai döntőjébe, míg a pécsi "Sajtburesz" olimpiai bronzérmesként - súlyos lábsérülésével - az előcsatározások során holtversenyben 8. időt úszva szétúszásra kényszerült a délelőtti program nyitányán, tehát nem volt túlságosan kipihent a finálé előtt, 36 óra alatt négyszer kellett leúsznia a pokoli számot.

A magabiztos Milák-siker ellenére korábban Sós Csaba úszókapitány arra figyelmeztetett, hogy a Milák Kristóffal egy futamban úszott és a végére látványosan visszavett az idén sérvvel küszködő, dél-afrikai Chad Le Clos egy "minden hájjal megkent gazember", aki bármikor veszélyes lehet pillangón bárkire.

Mindenesetre a legelőkelőbb, 4-es számú rajtkövön Milák Kristóf állt, Chad Le Clos a 2-esen lapult, Kenderesi Tamás pedig a 8-asról kellett, hogy próbálkozzon.

50 méteren még Chad Le Clos ment elöl, Milák Kristóf 100-nál érte utol, majd elszakadt mindenkitől és nyert! Nagy világcsúccsal. (1:50,73) Kenderesi Tamás 8. lett. Ezüstérmes Szeto Daia, bronzérmes Chad Le Clos. Michael Phelps eddigi világcsúcsa 1:51,51 volt.

Milák Kristóf

A 19 éves úszótehetség Tárnokon született, első úszásoktatója Egerszegi Klára volt. A gyermekéveket követően Érden, Selmeci Attila keze alatt fejlődött, mígnem be nem robbant a felnőtt mezőnybe a 2017-es budapesti vizes-vb 100 méteres pillangóversenyén, ahol az új Phelpsnek kikiáltott amerikai Caeleb Dressel mögött második helyen végzett. Ma már a Honvéd úszója és a Duna Arénában edz, tavaly óta felnőtt Európa-bajnok is 200-on. 100 m pillangón országos csúcstartó, 200-on "csak" a junior világcsúcs az övé. Nem mellesleg már többszörös magyar bajnok is, például 50 háton...