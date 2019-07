Sós Csaba: Chad Le Clos egy minden hájjal megkent gazember

Késely Ajna 6. lett 1500 m gyorson, Kozma Dominik 7. 200-on a Koreában zajló vizes-vb harmadik medencés úszónapján, és mint Sós Csaba úszókapitány az InfoRádiónak a helyszínről megjegyezte, egy kicsit jobb eredményekben bízott.

"Mindent figyelembe véve azért kiváló, hogy mindketten bejutottak a döntőbe, tudjuk,

Késely Ajna az első nap is délelőtt-délután úszott, ahogy a második napon is, amikor 1500-on egyéni csúcsot úszott az előfutamában"

- mutatott rá a kapitány, aki szerint

Kozma Dominik is a kínai Szun Jangot és a litván Danas Rapsyst leszámítva 3 tizedmásodpercen belül van "az egész világgal", az olimpián is döntőbe jutásra esélyes lesz 200-on.

Késely Ajnára visszatérve elmondta, még sok versenyrutint kell szereznie a felnőttmezőnyben, ki kell jutnia nemzetközi versenyekre, esetében a hosszú távon jó pályafutásban méltán bízhat mindenki.

Ami a kínaiakat illeti, a harmadik napon is jól teljesítettek, ezt viszont az úszóvilág jelentős része nem nézi nagyon jó szemmel. Hogy mi lehet a titkuk?

"Bonyolult, mert

ha valaki kimagaslóan úszik, akkor mindig előkerül az a vád, hogy esetleg nem megengedett eszközökkel él.

Ugyanakkor a kínaiak azért veszedelmesek, mert amellett, hogy többször megbuktak, megtanultak úszni is, gyönyörű a technikájuk, kiváló edzőkkel dolgoznak, nagyon jól vannak felkészítve. Így aztán stabilan elöl tudnak végezni. Nem véletlenül mondtam, hogy

kifejezetten zavar, hogy a Hosszú Katinka mögött második helyet elért kínai mennyire ott van."

Sós Csaba "nem akar újra belekezdeni", de azt azért mindenképpen hozzáfűzte, nem jó, hogy a kínaiak elleni tiltakozásnak a dobogón adják jelét a sportolók - utalt arra, hogy mindkét alkalommal botrány kerekedett a mostani vb-n, amikor Szun Jangnak átadták az aranyérmet.

A legmagyarabb számra, a férfi 200 méteres pillangóúszásra kitérve Sós Csaba elmondta, a messze a legjobb idővel döntőbe jutott Milák Kristóf a szám legnagyobb esélyese, "nem lehet mást mondani".

"Ennél életében egyszer úszott jobbat" - kommentálta az 1:52,96-os időt, ami már csak 27 századmásodpercre van Cseh László korszakos Európa-csúcsától és a riói olimpián aranyérmet ért volna. "Ami pedig Kenderesi Tamást illeti,

54 éve vagyok benne az úszósportban, de még ilyet nem láttam, hogy 200 pillangón szétúszásra került volna sor"

- utalt arra, hogy a szerda délelőtti (magyar idő szerint hajnali 3 óra) program Kenderesi "pótvizsgájával" kezdődik a döntőbe jutásért. "Ha továbbmegy a döntőbe, amiben őszintén bízunk, akkor 36 órán belül négyszer kell leúsznia ezt a pusztító versenyszámot, aztán lehet, hogy az olimpia miatt ez jól fog neki jönni" - utalt a kapitány arra, hogy egy jó időeredménnyel akár be is biztosíthatja olimpiai részvételét a számban, és erre most négy esélye is van.

A dél-afrikai Chad Le Clos-t is simán megverő Milák Kristófra kitérve elmondta még, a korábbi olimpiai bajnok "nem tud annyit, mint Milák most", de "hozzá kell tenni, hogy

Chad egy minden hájjal megkent, vérprofi gazember

- ezt pozitívumként mondom, ugyanakkor Milák Kristóf most egyértelmű favorit".

