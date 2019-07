Sós Csaba: ma lett világklasszis úszó Milák Kristófból

Isten áldotta tehetség, akinek a családja minden támogatást megad, ahogy a szövetség is, az edzője pedig világszínvonalú szakember" - mondta Sós Csaba a kvangdzsui világbajnokságon a 200 méteres pillangóúszást hatalmas világcsúccsal megnyerő Milák Kristófról. Mint említette, az sem volt véletlen, hogy Wladár Sándor, a szövetség elnöke 2017 végi megválasztásakor rögtön felkarolta a fiatalembert.

"A teljes magyar sport ünnepe a mai. Ezt a teljesítményt másfél évvel ezelőtt megjósoltam, akkor voltak, akik kinevettek, megnézném most az arcukat" - mondta a szövetségi kapitány, de hozzátette, nem kellett ehhez egyébként nagy jóstehetség, mert tavaly is tudott volna már világcsúcsot, még ha nem is ekkorát, mint amit most úszott, de akkor sok minden elvonta a figyelmét: sorozatban versenyzett ifjúsági és felnőtt Eb-n, érettségizett, beteg volt, aztán ifjúsági olimpiát nyert.

"Az edzőjével ősszel újra beleálltak a munkába, és mára kiforrott, világklasszis úszó lett" - mondta Sós Csaba, és felhívta a figyelmet arra, hogy Milák Michael Phelps világcsúcsát javította meg, ráadásul majdnem egy másodperccel. beszélt arról is, hogy a vetélytársakat mennyire lephette meg a magyar úszó eredménye: "Az úszók tudják, hogy kiben mi van. Szerintem azok, akik bent voltak a medencében, lepődtek meg a legkevésbé."

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor