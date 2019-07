Szilágyi Áron: végre nem mindenhol saját magammal találkozok szembe

Csütörtök este tértek haza Telkiből két hét után Budapestre a vívó-világbajnokság reménybeli magyar főszereplői, köztük a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron, aki - mint az InfoRádióban elmondta - most még vívóklubjában elvégzi az utolsó simításokat, majd a csapat többi tagjával egy fővárosi szállodába költözik, onnan pedig csak a versenyhelyszínekre fog kijárni. A selejtezők után, amiben ő nem szerepel, csütörtökön lép először pástra.

Abban biztos, hogy a BOK Csarnokba fantasztikus környezetet varázsolnak majd a rendezők, és ha elég szurkoló kijön, az a versenyzőknek extra segítség lesz.

A kardcsapat számára a világbajnokság ténye és a budapesti helyszín mellett az is motivációt jelent, hogy ez fontos állomás a tokiói olimpia felé vezető úton.

"Olyannyira, hogy az Európa-bajnokságot, egyes Grand Prix- és világkupaversenyeket is ennek a felkészülésnek rendeltük alá. Nagyon bízom benne, hogy a legjobb formámban fogok tudni versenyezni" - fogalmazott Szilágyi Áron, aki az egyéni felkészülésbe is új elemeket illesztett be, új szakemberekkel is dolgozik, a csapat pedig taktikailag is igyekszik megújulni, illetve az egyes ellenfelekből külön felkészülni.

Szilágyi Áron kicsit eltűnt a reflektorfény elől, s

míg korábban (2013, vb) az arcával tele volt a város, most ezzel a nyomással nem kellett megküzdenie, nem kellett feldolgoznia külön azt, hogy lépten-nyomon saját magával kerül szembe.

"Szeretnék jól teljesíteni, szeretném azt mondani a vb után, hogy jó vívást mutattam a legerősebb ellenfelekkel szemben. Ha dobogóra állhatok egyéniben vagy csapatban, elégedett leszek... bár ezt csak annak fényében lehet majd értékelni, hogy hogyan zárult a világbajnokság" - fogalmazta meg várakozásait Szilágyi Áron.

Mindenki a főtáblán Mind a négy magyar induló részt vehet a csütörtöki főtáblás küzdelmekben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A hétfői nyitónap kora délutánján három magyar vívó volt érdekelt a 162 fős mezőnyben, mivel a világranglistán negyedik, kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron kiemeltként - 15 társával együtt - mentesült a selejtező alól. A 2017-ben világbajnok Szatmári András, valamint Gémesi Csanád és Decsi Tamás remekelt az öt tusra menő asszókban, mindhárman mind a hat ellenfelüket legyőzték a csoportjukban, így közvetlenül csatlakozhattak a kiemeltekhez.

Nyitókép: MTI/EPA/Aleksandar Plavevski