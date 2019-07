Michelisz: van esély arra, hogy megizzasztják Hamiltont

A Brit Nagydíjon máris visszavághat a mezőnynek az ausztriai fiaskóért a Mercedes azok után, hogy az év eleje óta sorra aratta a futamgyőzelmeket Lewis Hamilton.

Mint Michelisz Norbert túraautóversenyző, Forma-1-es szakkommentátor az InfoRádióban elmondta,

Silverstone-ban hagyományosan erős Hamilton és a Mercedes is, de a Ferrari "nyers" tempója mintha fejlődött volna az utóbbi időben.

"Nagyon fontos lenne objektív szemlélőként, olyan emberként, aki azt szeretné, hogy végig izgalmas legyen a verseny, hogy a Ferrari találjon valamit, ha nem is most, Silverstone-ban, de a következő versenyeken mindenképp" - tette hozzá várakozásként Michelisz Norbert.

Úgy látja,

valós esély van arra, hogy megizzasztják Lewis Hamiltont a hatodik egyéni vb-elsőségért.

"Valahogy az a tapasztalatom, hogy ha ennyire simán indul egy évad, az nem olyan simán fejeződik be. Valamiért így érzem most is" - fogalmazott a népszerű autóversenyző.

Első szabadedzés Pierre Gasly, a Red Bull francia pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Brit Nagydíj pénteki első szabadedzésén. Gasly mögött a finn Valtteri Bottas (Mercedes) és a holland Max Verstappen (Red Bull) végzett a második, valamint a harmadik helyen. Az ötszörös világbajnok, az összetettben is élen álló brit Lewis Hamilton (Mercedes) a negyedik köridőt autózta, a 34 éves címvédőt a Ferrari két pilótája, a monacói Charles Leclerc és a négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettel követte. A második szabadedzés délután 3 órakor kezdődik.

Nyitókép: MTI/EPA/Srdjan Suki