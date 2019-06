Olimpiai bajnok szerb játékossal erősít a Vasas

Az ob I-ben legutóbb 15. helyen záró együttes honlapján jelentették be a hírt, hozzáfűzve, hogy a 36 éves center az egyetlen vízilabdázó a világon, aki olimpiai bajnoki címe mellé három világbajnoki, öt Európa-bajnoki aranyérmet is szerzett, amellett kilencszeres Világliga-győztes. Klubszinten Bajnokok Ligáját nyert az olasz Pro Reccóval és legutóbb június 8-án Ferencvárossal is.

"Nagyon örülök az érkezésének, komoly erősítés számunkra, és mindez azt is tükrözi, hogy jövőre komolyabb céljaink lehetnek a bajnokságban. Szakmailag és emberileg is sokat kaphatunk tőle, nagyon számítunk majd a rutinjára" - nyilatkozta a honlapnak Bóbis Máté vezetőedző.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás