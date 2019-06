Előkelő társaságba került a magyar futballválogatott

A csoport: Koszovó a meglepetéscsapat

A Nemzetek Ligája döntőjében szereplő angolok nem játszottak júniusban, de így is megőrizték az első helyüket. A csehek, miután márciusban súlyos vereséget szenvedtek Angliában, most kétszer nyertek, s feljöttek a második helyre. Koszovó bravúros győzelmet aratott Szófiában, de a neheze csak most jön: a 2017 novembere óta veretlen válogatott ősszel játszik majd a csehekkel és a háromoroszlánosokkal is.

Júniusi eredmények: Montenegró–Koszovó 1-1, Csehország–Bulgária 2-1, Csehország–Montenegró 3-0, Bulgária–Koszovó 2-3.

Montenegró–Koszovó 1-1, Csehország–Bulgária 2-1, Csehország–Montenegró 3-0, Bulgária–Koszovó 2-3. A csoport állása: 1. Anglia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Csehország 6/3, 3. Koszovó 5/3, 4. Montenegró 2/4, 5. Bulgária 2/4

B csoport: Ukrajna menetel

A múlt heti forduló egyik legváratlanabb eredménye az ukránok több mint fölényes sikere volt a szerbek ellen. Andrij Sevcsenko együttese aztán megverte a luxemburgiakat, igaz, sokkal nagyobb csatában, de három pontot szerezve. A hercegség válogatottja, amely egy pontot szerzett két mérkőzésen, még második, de két meccsel többet játszott a júniusban a Nemzetek Ligájában érdekelt portugáloknál. A szerbek javítottak a litvánok ellen, de ezzel nem léptek nagyot előre.

Júniusi eredmények: Ukrajna–Szerbia 5-0, Litvánia–Luxemburg 1-1, Ukrajna–Luxemburg 1-0, Szerbia–Litvánia 4-1 (3-0)

Ukrajna–Szerbia 5-0, Litvánia–Luxemburg 1-1, Ukrajna–Luxemburg 1-0, Szerbia–Litvánia 4-1 (3-0) A csoport állása: 1. Ukrajna 10 pont/4 mérkőzés, 2. Luxemburg 4/4 (4-5), 3. Szerbia 4/3 (5-7), 4. Portugália 2/2, 5. Litvánia 1/3

C csoport: az északírek még nem veszítettek pontot

Ebben a csoportban is akadt egy Nemzetek Ligája-szereplő: a holland válogatott. Hiányában az Eb-meccseken meglehetősen tiszta volt a képlet, a németek és a még százszázalékos északírek nyertek, a többiek kikaptak. Az északírek „szemre” nagyon jól állnak, de a hátralévő négy meccsükből kettőt a németekkel, kettőt pedig a hollandokkal vívnak.

Júniusi eredmények: Fehéroroszország–Németország 0-2, Észtország –Észak-Írország 1-2, Németország–Észtország 8-0, Fehéroroszország–Észak-Írország 0-1

Fehéroroszország–Németország 0-2, Észtország –Észak-Írország 1-2, Németország–Észtország 8-0, Fehéroroszország–Észak-Írország 0-1 A csoport állása: 1. Észak-Írország 12 pont/4 mérkőzés, 2. Németország 9/3, 3. Hollandia 3/2, 4. Fehéroroszország 0/4 (1-9), 5. Észtország 0/3 (1-12)

D csoport: az írek jó helyzetben

Sokat érhet még az íreknek Duffy a 85. percben Koppenhágában szerzett gólja. Továbbra is veretlenek, s ha Dublinban november 18-án megverik a dánokat, minden bizonnyal az első két hely egyikén tudnak zárni. Még kétszer játszanak a svájciakkal. Grúzia és Gibraltár nem tud beleszólni az erősebbek játékába. Azért jegyezzük meg: az írek most már másodszor is csak nehezen győzték le a gibraltáriakat.

Júniusi eredmények: Dánia–Írország 1-1, Grúzia–Gibraltár 3-0, Írország–Gibraltár 2-0, Dánia–Grúzia 5-1

Dánia–Írország 1-1, Grúzia–Gibraltár 3-0, Írország–Gibraltár 2-0, Dánia–Grúzia 5-1 A csoport állása: 1. Írország 10 pont/4 mérkőzés, 2. Dánia 5/3, 3. Svájc 4/2, 4. Georgia 3/4, 5. Gibraltár 0/3

E csoport: élen a magyar válogatott

A csoportra a hazai győzelmek a jellemzők, csak a magyar és a szlovák válogatott szerzett (három-három) pontot idegenben, egyaránt Bakuban. Mindez azt is jelenti, hogy a mi válogatottunk hárompontos előnnyel áll az élen, de a vesztett pontokat tekintve sokkal szorosabb az állás, a horvát és a szlovák csapat is csak hármat veszített eddig.

Júniusi eredmények: Horvátország–Wales 2-1, Azerbajdzsán–Magyarország 1-3, Azerbajdzsán–Szlovákia 1-5, Magyarország–Wales 1-0.

Horvátország–Wales 2-1, Azerbajdzsán–Magyarország 1-3, Azerbajdzsán–Szlovákia 1-5, Magyarország–Wales 1-0. A csoport állása: 1. Magyarország 9 pont/4 mérkőzés, 2. Szlovákia 6/3, 3. Horvátország 6/3, 4. Wales 3/3, 5. Azerbajdzsán 0/3

F csoport: a románok tartják a lépést a svédekkel

A spanyolok a jelek szerint kiemelkednek a csoportból, a svédek megverték Máltát, de a hatos favoritja ellen csak egy bő órán keresztül tartották magukat, aztán nagyon kikaptak. Így a románok utolérték őket pontszámban. Elsősorban annak köszönhetően, hogy Keseru 0-2-ről két góllal ki tudott egyenlíteni az oslói meccs hajrájában. Emiatt nem állnak a norvégok az északi szomszéddal azonos pontszámmal.

Júniusi eredmények: Svédország–Málta 3-0, Norvégia–Románia 2-2, Feröer-szigetek–Spanyolország 1-4, Spanyolország–Svédország 3-0, Málta–Románia 0-4, Feröer-szigetek–Norvégia 0-2

Svédország–Málta 3-0, Norvégia–Románia 2-2, Feröer-szigetek–Spanyolország 1-4, Spanyolország–Svédország 3-0, Málta–Románia 0-4, Feröer-szigetek–Norvégia 0-2 A csoport állása: 1. Spanyolország 12 pont, 2. Svédország 7, 3. Románia 7, 4. Norvégia 5, 5. Málta 3, 6. Feröer-szigetek 0

G csoport: a lengyelek fél lábbal már az Eb-n

A lengyel válogatott az értékes szkopjei győzelem után nagyon megverte az izraelieket, s továbbra is százszázalékos. Fölényesen vezeti a csoportot. A második helyért sokkal nagyobb a harc, az osztrákok, miután márciusban mindkét meccsen kikaptak, most két győzelemmel javítottak. A lettek nagyon gyengék, s az észak-macedónoknak sem sikerült jól a június. Izrael nyolc gólt szerzett tavasszal, ebből hetet a kínai klubból hazahívott Eran Zahavi.

Júniusi eredmények: Lettország–Izrael 0-3, Észak-Macedónia–Lengyelország 0-1, Ausztria–Szlovénia 1-0, Lengyelország–Izrael 4-0, Lettország–Szlovénia 0-5, Észak-Macedónia–Ausztria 1-4

Lettország–Izrael 0-3, Észak-Macedónia–Lengyelország 0-1, Ausztria–Szlovénia 1-0, Lengyelország–Izrael 4-0, Lettország–Szlovénia 0-5, Észak-Macedónia–Ausztria 1-4 A csoport állása: 1. Lengyelország 12 pont, 2. Izrael 7, 3. Ausztria 6, 4. Szlovénia 5, 5. Észak-Macedónia 4, 6. Lettország 0

H csoport: három kilencpontos az élen

A törökök a múlt hét talán legnagyobb szenzációját okozva megverték a világbajnok franciákat, de amit nyertek a réven, elveszítették a vámon: kikaptak Reykjavíkban. A franciák a hátralévő hat játéknapból négyen otthon játszanak. Az izlandiak két kis lépést tettek (otthon két egygólos győzelmet arattak), de versenyben maradtak a továbbjutásért. Kettészakadt a csoport tabellája, noha az albánok még reménykednek.

Júniusi eredmények: Törökország–Franciaország 2-0, Izland–Albánia 1-0, Moldova–Andorra 1-0, Izland–Törökország 2-1, Andorra–Franciaország 0-4, Albánia–Moldova 2-0

Törökország–Franciaország 2-0, Izland–Albánia 1-0, Moldova–Andorra 1-0, Izland–Törökország 2-1, Andorra–Franciaország 0-4, Albánia–Moldova 2-0 A csoport állása: 1. Franciaország 9 (12-3), 2. Törökország 9 (9-2), 3. Izland 9 (5-5), 4. Albánia 6, 5. Moldova 3, 6. Andorra 0

I csoport: borítékolni lehetne a két továbbjutót

Az oroszok kilencet rúgtak San Marinónak, aztán egy is elég volt a győzelemhez Ciprus ellen. A belgák a kazahokat és a skótokat is három szerzett góllal győzték le, a brit csapat nem tud beleszólni a továbbjutásba. E két csapat kiemelkedik, aligha lesz gondja a továbbjutással.

Júniusi eredmények: Skócia–Ciprus 2-1, Belgium–Kazahsztán 3-0, Oroszország–San Marino 9-0, Oroszország–Ciprus 1-0, Belgium–Skócia 3-0, Kazahsztán–San Marino 4-0

Skócia–Ciprus 2-1, Belgium–Kazahsztán 3-0, Oroszország–San Marino 9-0, Oroszország–Ciprus 1-0, Belgium–Skócia 3-0, Kazahsztán–San Marino 4-0 A csoport állása: 1. Belgium 12 pont, 2. Oroszország 9, 3. Kazahsztán 6 (7-7), 4. Skócia 6 (4-7), 5. Ciprus 3, 6. San Marino 0

J csoport: mi van a görögökkel és a bosnyákokkal?

Az olaszok a görögöket nagyon látványosan, a bosnyákokat szenvedve bár, de megverték, s így nagyon jól állnak. A második helyen egyelőre a finnek, akik ősszel még négyszer otthon játszhatnak, s eddig csak az olaszok ellen veszítettek pontokat. Az örmények bravúros athéni győzelmükkel feljöttek a harmadik helyre, a görög és a bosnyák válogatott teljesítménye eddig meglepetés.

Júniusi eredmények: Görögország–Olaszország 0-3, Finnország–Bosznia-Hercegovina 2-0, Örményország–Liechtenstein 3-0, Liechtenstein–Finnország 0-2, Olaszország–Bosznia-Hercegovina 2-1, Görögország–Örményország 2-3

Görögország–Olaszország 0-3, Finnország–Bosznia-Hercegovina 2-0, Örményország–Liechtenstein 3-0, Liechtenstein–Finnország 0-2, Olaszország–Bosznia-Hercegovina 2-1, Görögország–Örményország 2-3 A csoport állása: 1. Olaszország 12 pont, 2. Finnország 9, 3. Örményország 6, 4. Görögország 4 (6-8), 5. Bosznia-Hercegovina 4 (5-7), 6. Liechtenstein 0

