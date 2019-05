Eladták az MTK futballcsapatát

Zakor Sándor a Brightly reklámügynökség, a Profield eladásösztönző ügynökség és a Protocall call-center, valamint a munkaerő-kölcsönzésre szakosodott Prohumán tulajdonosa. Ez utóbbi vállalat a régió egyik vezető HR-szolgáltatójaként évente több mint 20 ezer ember számára biztosít munkát, amivel az ország 14. legnagyobb munkaadójának is számít. A cégcsoport éves árbevétele közel 60 milliárd forint.

A piaci versenyszektorból 2017-ben lépett be a versenysport világába. Foci- és MTK-drukkerként, sportemberként és üzletemberként is örömmel vállalt szerepet az MTK futballklubjánál. 2019. júniusától az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. kizárólagos tulajdonosa és vezetője.

A klub honlapjának elmondta, hogy alapvető változások lesznek az NB I-ből egy év után ismét kieső csapatnál. Tanulni akarnak a mostani hibákból, strukturálisan teljesen átalakítják a futballklub irányítását. Társtulajdonosból kizárólagos tulajdonossá lépett elő, minden felelősség az övé lesz az ezzel járó kiadásokkal együtt. Az MTK sportegyesület korrekt partneri viszonyban, de egymástól teljesen elválasztva működik majd. (Eddig az anyaklub is tulajdonosa volt a futballcsapatot működtető társaságnak.)

A játékoskeretből csak egy magot tartanak meg, és az utánpótlásra, például a bajnokságot nyerő U19-es csapatra építenek majd a másodosztályban, de a feljutásról egy pillanatra sem mondanak le, ennek érdekében igazolni is fognak még.

"Szeretnénk egy gyors, agresszív és látványosabb futballt bemutató MTK-nak szurkolni a pályán, amelyik egyben eredményes is. Az elvi döntés megszületett, pénteken be is jelentjük azt, ki irányítja majd a csapatot. Olyan edzőt szerettünk volna, aki bátran nyúl a fiatalokhoz, tudja, hogyan kell őket beépíteni, és párhuzamosan képes gyorsan csapatot építeni, miközben látványos futballra is törekszik" - mondta a klubtulajdonos.

