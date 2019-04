Radikális változások az evezős válogatott összetételében

Szierer János szövetségi kapitány elmondta: komoly kérdések merültek fel a szakmában a hét végi, első válogatót követően, amelyen a királyszám, a férfi egypár döntőjében Pétervári-Molnár Bendegúz nagy meglepetésre kikapott a könnyűsúlyú Galambos Pétertől.

"A májusi, plovdivi világkupán Pétervári-Molnár így nem indulhat egyesben, helyette Juhász Adriánnal megy majd párosban" - közölte. Hozzátette: Juhász nyolc éve evez Simon Bélával, az edzőbizottság úgy érezte, talán sok volt nekik ez az időszak együtt, kell az új impulzus. Az eddig kizárólag egyesre koncentráló Pétervári-Molnár pedig lehetőséget kap, hogy másik számban bizonyítson.

Három éve, a riói olimpián ez a három evezős képviselte a magyar színeket - Pétervári-Molnár a 14. helyen végzett, a Simon, Juhász páros pedig 9. lett -, és azóta is a válogatott zászlóshajóinak számítottak. Elvárás volt tőlük, hogy idén, az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon tokiói részvételt érő helyen végezzenek.

"A kajakosok, kenusok gyakrabban és bátrabban váltanak párt a csapathajókban, de még versenyszámot is, úgy gondoltuk, hogy most nálunk is radikális változásokra van szükség" - nyilatkozta a szakember. Elárulta: mivel kvalifikációs évad előtt állnak, amelynek fő állomása bő négy hónap múlva a linzi vb lesz, nagy kockázatot vállaltak, de lépéskényszerben érezték magukat.

A változások eredményeként a felnőttcsapat nem vesz részt a jövő hét végi, belgrádi nemzetközi versenyen, helyette a szezon első, bulgáriai vk-viadalára koncentrál.

A párosból kiszorult Simon Bélának - aki Juhásszal és Kolláth Vandával nem fő számában, hanem az olimpiai programban nem szereplő kormányos kettesben nyert világbajnokságot 2017-ben - a szakmai döntés értelmében edzésben kell maradnia, továbbá fejlesztenie kell magát.

Férfi egypárban Galambos az első válogatón aratott győzelme ellenére sem indul a normálsúlyúak között, hanem marad könnyűsúlyban. Szierer elmondta: Galambos a realitásokat figyelembe véve nem vált, a nemzetközi mezőnyben nem lenne esélye jó eredményre.

A korosztályos viadalokon nemzetközi szinten is remek teljesítményt nyújtó fiatal Bácskai Máté és Ács Kristóf párosban indul majd el, így Juhász és Pétervári-Molnár egységét illetően alternatíva lehet. A nőknél ugyanakkor a Polivka Dóra, Krémer Eszter női páros esetében - amely a Juhász, Simon egységhez hasonlóan nem volt ott a csepeli válogatón, helyette Olaszországban versenyzett - viszont nincs másik opció. A férfiaknál kettesben Papp Gergely és Szabó Márton bizonyíthat majd a válogatottban.

Az idei év első világkupafutamát május 10-12. között a tavalyi világbajnokság helyszínén rendezik meg, míg az év fő eseménye az augusztus végi világbajnokság lesz Linzben, ahol a tokiói helyek többsége gazdára talál.