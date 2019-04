Így alakulhat Dárdai Pál jövője

Az edző egy sportegyesületen belül mindig középvezetői szinten van; a vezetés elvárásait közvetíti a játékosok felé, illetve megköveteli a teljesítményt a játékosok részéről. Eredményt kell tudnia felmutatnia, főleg a profi futballban.

"Vannak nemzetközi példák: Sir Alex Ferguson több mint 20 évig volt a Manchester United menedzsere, és vannak, akiket - ha nem jön az eredmény - néhány meccs után menesztenek. A két véglet között azért nagyon sokféle megoldás létezik a valóságban, s ott, ahol már nagyobb hagyományok vannak, jobban működik a tartós kapcsolat. Persze az edző személyisége nagyon fontos tényező, a vezetési módszerei, stílusa, illetve az emberismeret.

A profi csapatoknál a szaktudás az, ami meghatározó"

- mondta el az InfoRádió megkeresésére Nagy Sándor sportpszichológus azután, hogy kiderült, nyártól a Hertha BSC nem Dárdai Pállal a kispadon képzeli el a közös jövőt.

Szerinte a személyiség és a szaktudás optimális keveréke teszi a jó edzőt: megfelelően kapcsolat- és feladatorientált.

Úgy látja, a konfliktusokkal önmagukban nincs probléma, inkább az nehezebb, hogy ezeket egyénileg vagy csapatszinten hogyan tudja nap mint nap kezelni az edző, aki ebből jól is kijöhet.

Dárdai Pálra kitérve elmondta, volt szerencséje a magyar labdarúgó-válogatottnál együtt dolgozni vele.

"Nyomon követve a pályafutását játékosként és most edzőként is biztos vagyok benne, hogy más helyen is ugyanolyan sikerekre lesz képes, és

egy ilyen váltás nem feltétlenül jelent neki rosszat, akkor sem, ha nagyon kötődik a berliniekhez;

játékosként is kapott sokkal nevesebb kluboktól ajánlatokat és nem fogadta el. Van egy olyan elköteleződése, ami ebben a szakmában és a profi sportban nagy fegyvertény. Ő erre képes, és a gondolkodásmódja is nagyon gyakorlat-közeli. Józan ésszel gondolkodik, de figyelembe veszi a legkorszerűbb sportági szempontokat is. Azt gondolom, hogy ő

sikerre van predesztinálva.

Akár úgy is, ha nem labdarúgással foglalkozik" - tette hozzá Nagy Sándor sportpszichológus.

Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel