Megszólalt Dárdai Pál a súlyos vereség után

"Ez edzői karrierem legsúlyosabb veresége. Most nagyon fájdalmas, nem kezdenék elemzésbe, azt most jobb, ha hagyjuk. Egy dolgot azonban nem árt tudni: nincs meg az a kvalitásunk, amely több másik csapatnak megvan, mindenért nagyon meg kell dolgoznunk. Ezen a héten több játékos is később érkezett meg a nemzeti együttesétől, a kezdőcsapatból csak egyikük tudott teljes edzésmunkát végezni velünk. Végső soron ez most nem volt egy jó csapat, hátul és elöl sem” – mondta Dárdai Pál a Sky Sportsnak a Nemzeti Sport Online beszámolója szerint.

Hozzátette: a játékosok fejében sem volt minden rendben, és ha 8-0-ra kapnak ki, akkor sem szólhatna semmit.

