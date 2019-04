Már keresik Dárdai Pál utódját

Dárdai Pál szerepelt a legtöbbször, 286 alkalommal játékosként a Hertha csapatában, de a német lapok szerint edzőként nem fog csúcsot dönteni: vasárnap a Hoffenheim ellen 2-0-ra elveszített bajnokin 146. alkalommal ült a berlini csapat kispadján, és Helmut Kronsbein 212-vel a rekorder. A magyar szakember pedig a legfrissebb hírek szerint

legfeljebb a bajnokság végéig maradhat a Hertha vezetőedzője.

Sorozatban ötödik vereségét könyvelhette el a fővárosi csapat, ilyen negatív szériája még nem volt, mióta 2015 februárjában Dárdai átvette az irányítását. A klub elnöksége a Berliner Morgenpost értesülései szerint már a múlt héten válságtanácskozást hívott össze, és a hírek szerint az a döntés született, hogy a magyar szakember a szezon végéig mindenképpen a posztján maradhat, a jövőről viszont nem határoztak a testület tagjai. Legalábbis ezt szivárogtatták ki. Csakhogy épp decemberben jelentette be Michael Preetz klubmenedzser, hogy

Dárdai szerződését meghosszabbították, és ő lesz az edző a 2019-2020-as bajnokságban is.

A tavaszi szezonban azonban drámaian visszaesett a csapat teljesítménye, mindössze 11 pontot gyűjtött eddig, és a Kicker szerint ha vasárnap nem nyer hazai pályán a Hannover ellen, könnyen megeshet, hogy már most búcsút vesznek Dárdaitól. Ő ennél súlyosabb helyzetben ugrott be Jos Luhukay helyére 2015-ben, és nemcsak benntartotta a kiesés szélén álló csapatot, hanem utána kétszer is a hetedik helyig vitte az együttest, indulhatott az Európa Ligában is, de mostanra mintha megfáradt volna a csapat és az edző viszonya.

"Elmondtam már százszor, ha én vagyok az előrelépés gátja, nyugodtan szóljanak. Ha Preetz ezt jelzi, nem lesz vita, ilyen az élet"

- mondta Dárdai az újabb vereség után, és a Kicker úgy tudja, már nagy erőkkel keresi a klub az utódját. A klubmenedzser pedig a hírek szerint pártolná a váltást, mert annak idején hiába futballoztak együtt a Herthában, a két szakember nincs baráti viszonyban, és nemrégiben az egyik távozó másodedző ügyében különösen kiéleződött köztük a konfliktus.

Dárdai Pál, aki annak idején, 2015-ben éppen a Herthánál betöltött edzői munkája miatt mondott le a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, azért is nehéz helyzetben van, mert ezer szállal kötődik Berlinhez és a klubhoz, 1997 óta a tagja, három fia is ott futballozik, tehát nagy kérdés, hogy ha nem maradhat vezetőedző, milyen utat választ magának. Visszatérhet a klub utánpótlásába, ahol mostani megbizatása előtt dolgozott, vagy kipróbálhatja magát máshol, de akkor fel kell adnia eddigi életét. A Kicker arra is emlékeztet, hogy amikor 1999-ben játékosként a Bayern München csábította Dárdait, nemet mondott a rekordbajnoknak, és inkább Berlinben hosszabbított szerződést.

