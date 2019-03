Befejezi a NFL bulibárója

A tight end poszton szereplő játékos háromszoros bajnokként hagy fel a játékkal.

„Minden húszéves koromban kezdődött, az NFL játékosbörze színpadán, amikor az álmom vált valóra. Most itt vagyok lassan 30 évesen a döntéssel, amely életem eddigi legnagyobbja: a mai napon visszavonulok a focitól" - írta Gronkowski közösségi oldalán.

2010-ben a draft második körében, összesen 42. választottként került a Patriotshoz, és már első meccsén megszerezte első touchdownját Tom Brady átadásából. Ezt további 78 követte az alapszakaszban és 12 a rájátszásban. A legutóbbi szezonban nem szerzett touchdownt a bajnok címmel záruló rájátszásban, de fontos elkapások fűződnek a nevéhez a Kansas City elleni főcsoportföntőben és a Rams elleni Super Bowlban is.

Nagy űrt hagy maga után, ugyanis

forradalmasította a tight end posztját.

198 centis magasságához 122 kg-os súly párosult, így a játék szürkébb, de legalább annyira fontos részében, a blokkolásban is fontos szerepet játszott. Magassága, biztos keze és nagy karfesztávolsága miatt kiemelt célpontja volt Bradynek a vörös zónában. Ha a célterületen kívül kapta meg a labdát, testi erejét kihasználva akkor is bejutott, ha egy védő csüngött rajta. És jöhetett az ikonikussá vált ünneplés, a labda földhöz csapása.

Több súlyos sérülés is kínozta, de mindegyikből visszajött. Már egy gerincsérv után került a ligába. később kétszer is eltört az alkarja, volt csigolyatörése és kettős térdszalag-szakadása is, pályafutása utolsó évében pedig komoly hátpróblémákkal küzdött. Emiatt is döntött úgy, hogy 30 éves kora előtt befejezi.

Brady köszön mindent "Megtiszteltetés volt együtt játszani. Annyit tettél a csapatért, amely majdnem verhetetlen volt, amikor a pályán tartózkodtál. A mókakedvelő, inspiráló személyiséged és a pozitív energiád mindenkire hatással volt, akivel kapcsolatba kerültél" - Tom Brady, a Patriots irányítója.

A pályán kívül ő volt az NFL egyik bulibárója, de mindezt olyan keretek között tartotta, hogy sosem kapott eltiltást a kilengések miatt. Nyaranta bulihajót szervezett, ahol a szurkolók is vele mulathattak, és mindig alaposan megadta a módját az ünneplésnek vagy a két idény közötti kikapcsolódásnak.

Összesen 16 NFL-rekord fűződik a nevéhez, többek között ő az egyetlen tight end, aki 3 szezonban is 10 touchdown és 1000 elkapott yard fölé jutott.

Nyitókép: MTI/EPA/Larry W. Smith