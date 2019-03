Vége a hallgatásnak, megszólalt Bernd Storck

Bernd Storck 2017 végén távozott a magyar labdarúgó-válogatott éléről, és azóta nem beszélt a búcsú körülményeiről. A tavaly ősz óta a belga Mouscron együttesét irányító, a csapatot kieső helyről a tizedikig vezető német szakember az új munkája mellett a magyarországi ténykedéséről is nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. Az interjúban elmondta, hogy a csaknem egyéves szünet alatt képezte magát, és mindenképpen klubedzőként akarta folytatni a pályafutását. Ennek ellenére figyelemmel követi a magyar válogatott mérkőzéseit, érdekli, hogy egykori játékosai milyen teljesítményt nyújtanak.

"Szerettem volna háttérbe vonulni, nem akartam, hogy bárki is úgy érezze, beleszólok az új szövetségi kapitány munkájába"

- mondta Storck arról, hogy miért hallgatott a távozás után, de jelezte, Georges Leekensszel és Marco Rossival is jó viszonyban van, és nem akart rájuk még nagyobb terhet rakni.

A sikeres 2016-os Európa-bajnoki szereplés után a világbajnoki selejtezőket csalódásként élték meg a szurkolók, de az exkapitány szerint kiszolgáltatott helyzetben volt, kevés idő állt a rendelkezésére - ellentétben az Eb előtti időszakkal -, a csoportban az erősebb ellenfeleket, Svájcot és Portugáliát nem lehetett valós elvárás, hogy megelőzzék, és közben fiatalokat is be kellett építenie a csapatba. Szerinte realitás volt a csoportban a harmadik hely, ezt meg is szerezték az utolsó selejtezőn Ferörer legyőzésével, utána azonban , mivel lejárt a szerződése, leült Csányi Sándor MLSZ-elnökkel tárgyalni, és úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják.

"Senkiben sem maradt tüske, jó viszonyban váltunk el, és sok szerencsét kívántunk egymásnak"

- mondta váltásról a német edző, és állítja, ha újra kezdhetné, sem csinálná másképpen. "Azért jutottunk ki az Eb-re, és azért szerepeltünk sikeresen a kontinenstornán, mert jó úton jártunk. Emellett az utánpótlás-válogatottaink is sikeresen szerepeltek, vagyis miért változatnék bármin is?

Minden úgy volt jó, ahogy történt"

- mondta Storck, aki a játékosokkal nem tartja a kapcsolatot.

A mostani Eb-selejtezők esélyeit úgy látja, hogy az elvárás nagy, és nem könnyű rövid időn belül megismételni a nagy sikert, de szurkol a csapatnak.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor