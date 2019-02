Úszótörténelmi pillanat Rasovszky Kristóf Európa legjobbja

Pénteken hozta nyilvánosságra a LEN, kit választottak az öt szakágban Európa legjobbjának 2018-ban. Ellentétben a FINA Év sportolója-díjjal, a LEN-nél nem kritériumrendszer alapján hirdetnek eredményt, 2008 óta a nemzeti szövetségek és az egyes LEN bizottságok tagjai szavazhatnak a legjobbakra.

A most zárult voksoláson két magyar világklasszis ért el kiemelkedő eredményt: Rasovszky Kristóf győzött a férfi nyíltvízi úszók között, míg

Hosszú Katinka a női úszók mezőnyében lett második a svéd Sarah Sjöström mögött.

Míg Katinka korábban négyszer nyert egymás után (2013-2016), addig Kristóf első ízben végzett az élen - a férfi nyíltvizesek között korábban sosem volt magyar győztes, sőt, a szavazólapra sem került fel senki a megelőző 11 évben - közölte az Infostarttal a Magyar Úszó Szövetség.

Rasovszky Kristóf meglehetősen nívós társaságba került, hiszen Hosszú Katinkán kívül korábban olyan magyar nagyságok kapták meg a LEN Awards-ot, mint Biros Péter (2008, vízilabda), Risztov Éva (2012, nyíltvízi úszás), Varga Dénes (2013, vízilabda) és Cseh László (2015, úszás).

Kristóf egyébként a szavazatok 47 százalékával győzött, legnagyobb riválisa - és igaz jó barátja - Ferry Weertman előtt, aki 40 százalékot kapott.

Glasgow-ban a holland rutinosabb benyúlásával, mindössze 0,04 másodperccel előzte meg a veszprémiek kiválóságát 10 kilométeren, Rasovszky ettől függetlenül történelmet írt azzal, hogy a férfi nyíltvízi Eb-k történetében elsőként tudott mindhárom egyéni számban érmet szerezni (5 kilométeren és 25 kilométeren aranyat, 10 kilométeren ezüstöt). Emellett négyből négy viadalon diadalmaskodott a LEN Európa-kupa sorozatban, míg a Világkupa-összetettben negyedik lett (Weertman ez utóbbit megnyerte, illetve az Eb-n a 10 kilométer mellett csapatban is aranyérmes lett).

"Nagyon boldog vagyok, ez egy igazi örömhír így az év első nyíltvízi versenye előtt"

– mondta az eredményről értesülve Rasovszky Kristóf, aki szombaton kezdi a szezont a dohai Világkupán. "Nagyon megtisztelő ez az elismerés, főleg, hogy Ferryt is sikerült megelőzni szoros versenyben, ami úgy látszik, mind a vízben mind a parton komoly feladat. Ez egy újabb skalp azon címek között, amelyeket meg lehet szerezni egy évben. A cél most az, hogy a még meg nem szerzetteket is begyűjtsem a folytatásban."

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Perry