Verekedésbe keveredett Rasovszky Kristóf a vizes világbajnokságon

A táv nagyobbik részének megtétele után belekeveredett egy bunyóba, adott, de inkább kapott, és ott is eltalálták, ami a férfiak igen kényes pontja. Balatoni srácként bánatára éppen ott kellett a mentőhajóra felkéredzkednie, ami számára a hazai pályát jelentette. Ezért is mondhatta, hogy megutáltatták vele a nyílt vízi versenyek maratoniját.

Szerencsére nem így történt, és ebben a versenyző szívóssága mellett Szokolai Lászlónak, az edzőjének a rábeszélő képessége is közrejátszott.

A tavalyi FINA Világbajnokságon, Balatonfüreden a 10 kilométeren ötödik, az 5 kilométeres távon pedig hetedik helyezett hosszútávúszó a vasárnap befejeződött Glasgow-i Európa-bajnokságon a válogatott legeredményesebb versenyzője lett, érmeinek és a megtett kilométerek számát tekintve a szintén győztes Hosszú Katinkát, Kapás Boglárkát, Milák Kristófot és Verrasztó Dávidot is megelőzve.

Megbánta volna, ha kiszáll

A „Kristófok Európa-bajnokságán” Rasovszkynak milliméterek hiányoztak ahhoz, hogy aranyérmes mesterhármast mutathasson be, két arany- és egy ezüstérmével így is sporttörténelmet írt.

Előtte egy nyílt vízi úszó sem tudott az EB mindhárom egyéni számában érmet szerezni.

„Be kell vallanom, hogy az Európa-bajnokságnak nem éppen vérmes reményekkel indultam neki, az sem zavart volna, ha egyetlen bronzérmmel kell beérnem – nyilatkozta a Balaton Úszó Klub ifjú titánja asz SzPress Hírszolgálatnak. – Az a bizonyos egy már az 5 kilométeren összejött, ezért gondoltam úgy, hogy minden további jó helyezés hab a tortámon. A két győzelem és a „majdnem arany” olyan mérleg, amire álmomban sem számítottam. Nagy hibát követtem volna el, ha hátat fordítok a 25 kilométeres versenyeknek, bár az is igaz, hogy táv közben most Glasgow-ban is volt egy jókora hullámvölgyem.”

Elképesztő edzésadagok

Kristóf az Európa-bajnokságon három rajttal 40 kilométert úszott, úgy 7 és fél órát küzdött az ellenfeleivel és a hullámokkal, az igencsak hűvös vízről nem is beszélve.

Ezt csak egy olyan sportoló képes megtenni, aki nem méretezi alul az edzésadagjait.

„Csodálom Kristófot, és nagyon örülök annak, hogy példásan jól működik együtt Szokolai Lacival, az edzőjével. Elképesztő edzésadagokat képes teljesíteni a fiú. Ahhoz, hogy a 25 kilométereknek felkészülten tudjon nekivágni, hetente legalább kétszer a teljes táv kétharmadát meg kell tennie, de a hét többi napján is emberes feladatokat teljesít. A mesterével együtt azt gondolom, hogy a lehető legjobb úton halad afelé, hogy a következő világversenyeken a nyílt vízi versenyek egyik nagyágyújának számíthasson” – hangsúlyozta Gellért Gábor, a szakág szövetségi kapitánya.

Rasovszky előtt idén még két-két Világkupa illetve EK verseny feladatának teljesítése áll, bár amit idén elsősorban meg kellett tennie, azt derekasan meg is tette, sőt, jócskán túl is teljesítette,

„Most egy rövid időre visszakap a családom és a barátaimmal is több időt tudok tölteni, de aztán újra kemény hetek következnek, miközben

egyre gyakrabban fordul meg a fejemben egy város neve és egy évszám, azaz Tokió és 2020."

– mondta befejezésül a 2016-ban junior világbajnok, tavaly pedig EK összetett győztes Rasovszky Kristóf.

