Vettelt is elküldhetik a Ferraritól

Sok változás ment végbe mostanában a Forma-1-es Ferrari csapatnál: Kimi Raikkönen helyére Charles Leclerc érkezett, a csapatfőnöki stafétát pedig Mattia Binotto vette át Maurizio Arrivabenétől. Binotto előtt két kulcsfeladat áll: versenyképes autót kell megépíteni, illetve megfelelő kémiát kialakítani Sebastian Vettel és Charles Leclerc között - írja a motorsport.com.

Sebastian Vettel 2018-ban nem volt élete formájában. Az olasz újság szerint a német pilóta nem ismételheti meg 2019-ben is ezeket a hibákat, különben a 2020 végéig érvényes szerződését akár fel is bonthatják. A hírek szerint a Ferrari 2019-es autója aerodinamikai és motorfronton is erősebb lesz az előző szezonhoz viszonyítva, erre tehát nem hivatkozhat majd a német világbajnok.

Nyitókép: Valdrin Xhemaj