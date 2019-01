Újabb fordulat a kézilabdabotrány ügyében

A Pesti Srácok írta meg, hogy egy sportmenedzser át akarta verni és anyagilag meg akarta rövidíteni a Ferencváros női kézilabda-szakosztályát azzal, hogy az együttes egyik válogatott játékosának más klubok érdeklődését blöffölve új, magasabb összegű fizetést tartalmazó szerződést harcoljon ki. A sportoló a lehetőséget elutasította.

Ismertté vált, hogy a menedzser Farkas Mátyás, a játékos pedig Hornyák Dóra.

A történtek kapcsán a magyar szövetség is lépéseket tesz.

„A sajtóból értesültünk az ügyről, azonban ameddig teljeskörűen nem tájékozódunk, nem szeretnénk elhamarkodott és sarkos ítéletet mondani. Az már az eddig megismert információk alapján is kijelenthető, hogy komoly és súlyos visszaélésre derült fény, és talán az az aggályunk is megalapozott, hogy az eset nem egyedi. A menedzserek nem a szövetség munkatársai vagy partnerei, de a sportágban tevékenykednek és innen szerzik a pénzüket is, ezért a szövetség elnöke alapos és mindenre kiterjedő vizsgálatot rendelt el.

Megteszünk minden lépést, ha szükséges, új szabályokat fogunk megalkotni, melynek előkészítésére szakmai bizottságot állítunk fel.

A vizsgálat majdani eredményéről és annak pontos következményeiről természetesen tájékoztatást adunk” - mondta Novák András, a szövetség operatív igazgatója.

Az ügyben érintett másik klub, a Siófok hivatalos közleményt adott ki, melyben jelezte: azonnali hatállyal felbontotta a menedzser által képviselt irodával kötött tartós megbízási szerződését.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt