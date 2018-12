Fucsovics Márton: minden reggel nehéz

Hogyan zárta a 2018-as esztendőt?

Az biztos, hogy karrierem eddigi legjobbja volt minden szempontból. A világranglistán 85.-ként kezdtem az évet, 36.-ként zárom, ennél jobbat el sem tudtam volna képzelni.

Ha csak egy pillanatot választhatna, melyiket mondaná csúcspontnak?

Biztos, hogy a genfi tornagyőzelmem, mindig is álmom volt, hogy diadalmaskodjak egy ATP-tornán.

Mennyire lesz fókuszban a Babos Tímeával megalakított vegyespáros 2019-ben?

Én nagyon motivált vagyok, és nagyon várom már ezt a párost. Még egyszer sem tudtam vegyespárosban indulni, Timi egyszer már döntőzött is, női párosban pedig Grand Slamet is nyert, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó párost fogunk alkotni, amely akár az adott tornákon végső győzelemre is esélyes lehet.

Hány tornát fog tudni vállalni jövőre egyesben, illetve párosban?

Remélem, ugyanannyi tornát, mind idén, ha nem többet. Idén kisebb sérülések miatt 3-4 versenyt le kellett mondanom, remélem, hogy minden héten tudok menni valahová, beleértve a Grand Slameket is.

Az elmúlt hetekben mennyire tudott rápihenni a közelgő szezon előtti felkészülésre?

Volt egy 2-3 hetes pihenőm, most viszont egy minden eddiginél keményebb felkészülésbe kezdtem. Várom a következő évet!

Fizikailag vagy technikailag keményebb?

Inkább fizikailag. Rengeteget futunk, rengeteget erősítünk. Az első két hétben kevesebb tenisz van, majd a harmadik héttől, ahogy közeledik a verseny, többet fogok teniszezni.

Mennyire gondol az előző évi ausztráliai sikerekre?

Szerintem a hátra lévő életemben még rengeteget fogok rá gondolni, itt indult be minden, életem legnagyobb sikere volt. Három mérkőzést nyertem egy Grand Slamen, a negyediken pedig Roger Federertől kaptam ki.

Mennyire motiválja ilyenkor, a felkészülés napjaiban, hogy lesz esetleg egy újabb nagy lehetőség, ugyanakkor a tavaly megszerzett pontjait is meg kell védenie?

Hát igen... a reggelek nagyon nehezek, és fáradtan nem könnyű újrakezdeni az edzést, de meg szeretném tartani a legjobb 50 közötti helyezésemet, az Australian Open előtt pedig még Dohában és Sydney-ben is versenyzem, amit nagyon várok.

"Szabad a hetem a Davis Kupára" A világranglistán karriercsúccsal 36. magyar játékos szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Doha, Sydney és az Australian Open után szabad a hete február elején, így ha megoldódik a konfliktus, akkor a válogatottal tart Frankfurtba a németek elleni párharcra. Fucsovics és Babos Tímea szeptemberben közölte, hogy nem kíván együttműködni a továbbiakban a szövetséggel, és mindaddig nem adja a nevét egyetlen az MTSZ-hez köthető eseményhez sem, amíg annak működésében nem lesznek jelentős változások, s a vezetőség nem változtat a játékosokhoz való viszonyán és a szakmai koncepcióján. A 26 éves teniszező jelezte, jelenleg kemény fizikai alapozással készül a következő idényre, a sajtóeseményre is futóedzésről érkezett a BOK Csarnokból. (MTI)

Nyitókép: GUILLAUME HORCAJUELO