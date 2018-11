Véres futballháború a milliomos csirkék és a kis disznók között

Az első mérkőzés 2-2-re végződött a Bombanerában, a Boca pályáján, de nem emiatt számított mindenki forró hangulatú visszavágóra. A két klub hívei tradicionálisan gyűlölik egymást, szinte soha nem múlik el a Superclásico, a két csapat egymás elleni mérkőzése nézőtéri vagy utcai zavargások nélkül. A mostani eset kapcsán sokan idézik a Libertadores Kupa 2015-ös idényét, amelyben a Conmebol, a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség kizárta a Bocát, mert szurkolói a River elleni nyolcaddöntő második mérkőzésének második félidejét paprikaspray-támadással kezdték, az ellenfél játékosaira rontva. Elképzelhető, hogy az akkori kizárás most precedenst jelent majd, noha egyelőre a Boca hajlandó tárgyalni a mérkőzés lejátszásáról.

A „milliomosok”, azaz a River Plate és a szegények csapatának tartott, alapítói után genovaiaknak, „Xeneizesnek” nevezett Boca Juniors gyűlölködése több évtizedre nyúlik vissza, amellett, hogy az ottani klubfutball két legeredményesebb alakulata. (Kivéve a Libertadores Kupa-szereplést, abban az Independiente viszi a prímet.) Mindkét egyesületet Buenos Aires Boca negyedében alapították az 1900-as évek elején, de a River aztán, támogatóinak köszönhetően, 1925-ben elköltözött onnan. A Boca hívei csirkéknek csúfolják a rivális drukkereit, akik viszonzásképpen kis disznóknak aposztrofálják a bocásokat. A Superclásicókhoz fűződik az argentin futball legnagyobb tragédiája, éppen ötven éve, 1968 nyarán 71 szurkoló halt meg a Monumentalban. Az áldozatok átlagéletkora 19 év volt.

Ritkaságszámba megy, hogy egy nagy sztár, ha csak rövid időre is, de mindkét klubban megforduljon, mint egykoron Gabriel Omar Batistuta, Claudio Caniggia, Hugo Gatti, Alberto Tarantini, Óscar Ruggeri.

Egy 2013-as szabály alapján vendégszurkolók nem mehetnek be Argentínában a mérkőzésekre, így a Boca hívei nem kísérhették el a csapatot. Szombaton a klub buszát a mérkőzésre menet megtámadta a River Plate huligáncsoportjainak (Argentínában ezeket barra braváknak nevezik) egyike. Kövekkel bedobták a busz ablakát, több játékos fej- és szemsérülést szenvedett. Néhányan fulladozni kezdtek, amikor az oszlatásnál a rendőrök könnygázt használtak.

Az eredetileg szombat este kilenc órára kiírt mérkőzést előbb egy órával, majd további negyvenöt perccel elhalasztották. Később a felek és a Conmebol vezetői közösen úgy döntöttek, hogy vasárnapra tolják el a mérkőzést. Ám vasárnap aztán újabb halasztásról döntöttek, egyelőre bizonytalan időre.

A Boca Juniors álláspontja szerint sérült volna az egyenlő feltételekkel való küzdés joga azzal, hogy megsérült futballistáik nélkül kellene pályára lépniük. A nemzetközi sajtóban terjedt december 8. a találkozó új dátumaként, de ez még egyáltalán nem végleges. Pedig sürget az idő, mert december közepén kezdődik a klubvilágbajnokság, amelyen Dél-Amerikát, mint a Libertadores Kupa győztese, a párharc nyertese kellene, hogy képviselje.

Only 16 reported arrests at this point but with all the video footage out, I expect there to be way more in the coming hours/days. River Plate fans openly fighting armed police officers. #CopaLibertadores pic.twitter.com/DT64zpWIfT