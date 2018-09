Tótka Sándor Budapest szívében is legyőzhetetlen

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Red Bull közös rendezvényén a sportág legismertebb szereplői csaptak bele egy barátságos rivalizálásba, hogy megmutassák, mire képesek 100 méteren. A magyarok közül rajthoz állt többek között az augusztus végén világbajnoki bronzérmet szerzett Tótka Sándor, a K-2 200 méteren győztes Birkás Balázs és Balaska Márk, a külföldiek közül pedig a cseh Martin és Petr Fuksa, a francia Maxime Beaumont, a lengyel Marta Walczykiewicz és a szerb Marko Dragosavljevic is.

Férfi K1 100 méteren Tótka Sándor bizonyult a legjobbnak, aki a háromnapos országos bajnokságot követően ragadott lapátot a Városligeti-tavon - közölte a szakági szövetség.

„Nem készültem külön erre a versenyre, ha csak az előző háromnapos bajnokságot nem vesszük annak” – árulta el a sportoló, aki élete második legjobb versenyének érezte a Budapest szívében megrendezett futamot. „Bár eszméletlen kemény volt a víz, gyakorlatilag olyan érzés, mintha mocsárban eveznék, de a közönség közelsége és a hangulat hihetetlen élmény volt, óriási löketet adott számomra. A 100 méteres sprinttávot pedig különösen élveztem. Szuper kezdeményezésnek gondolom ezt a versenyt, mert így azok az érdeklődők is közelebb kerülhetnek a sportágunkhoz, akik egyébként nem mennének ki egy kajakversenyre.”

A női versenyzők mezőnyében K1-ben a lengyel Marta Walczykiewicz végzett az élen. A kenusok mezőnyében a nők között C1-ben az orosz Olesia Romasenko, míg a férfiaknál a grúz Zaza Nadiradze győzött.

A Red Bull Vízisprint a sportág nagyágyúi mellett hírességek is vízre szálltak. Lipcsei Betta is lapátot ragadott, hogy egyedüli hölgyként bizonyítson a tavon kialakított speciális, 100 méteres sprint pályán. A műsorvezető olimpiai bajnok sportolónkkal, Storcz Botonddal párban profikat meghazudtoló módon suhant a vízen, megszerezve a végső győzelmet.

„Storcz Botonddal egy kajakban ülni önmagában is óriási élmény számomra, de az, hogy a párosunk végül győztesként léphetett partra, örök emlék marad” – mesélte a műsorvezető Lipcsei Betta, aki az utóbbi időben egyre többször találta magát extrém körülmények között. „Nem is olyan régen a Red Bull Air Race során próbálhattam ki, hogy milyen egy profi versenypilóta bőrébe bújni, ezúttal pedig egy olimpiai bajnok mögött hasíthattam végig a Városligeti-tavon. A kisfiam a közönség soraiból szurkolt nekem, nagyon boldog voltam, hogy ő is láthatta az anyukáját a vízen” – árulta el Betta, aki szeretne példát mutatni fiának is, és arra biztatni őt, hogy legyen minél nyitottabb a világra, és próbáljon ki minél több sportot, hiszen óriási élményekkel gazdagodhat az ember.

„Először azt hittem, nehezebb dolgom lesz, de utána rájöttem, hogy szerencsém van, hogy egy hölggyel evezek együtt, hiszen egy 80-90 kilós férfihez képest sokkal könnyebb megtartani az egyensúlyt egy nővel szemben. Betta remek párnak bizonyult a vízen, nagyon jól tudtunk együttműködni, és örülök, hogy végül mi győztünk. Manapság már ritkán versenyzek, ezért nagyon jól esett a közönség szeretetét újra megtapasztalni” – mesélte a háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Storcz Botond.