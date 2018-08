Nagy László sajnálja, hogy már alig van magyar a csapatában

A Telekom Veszprémet is beleértve hat jobbnál jobb klubcsapatot vonultat fel a Strasbourgban csütörtökön kezdődő négynapos kézilabdatorna. Pályára lép az idei BL négyes döntőjének valamennyi résztvevője, a Kölnben kialakult sorrendnek megfelelően a Montpellier HB, a HBC Nantes és a PSG, az érmeken osztozó francia hármas mellett a 2017-ben Bajnokok Ligája-győztes, de idén meggyengült macedón Vardar Szkopje, valamint a fehérorosz Meskov Breszt.

Az elmúlt szezon vesszőfutása után kellemes meglepetésnek számítana, ha Ljubomir Vranjes csapata vasárnap, az Eurotournoi 2018 zárónapján az első helyért csatázhatna, ehhez viszont előbb francia környezetben a Final Four ezüstérmesét, majd a torna győztesét kellene felülmúlnia.

A Bajnokok Ligájának négyes döntőjéből és a bajnoki aranyról is lemaradó Veszprémnek bőven van törleszteni valója, Nagy László szerint megkérdőjelezhetetlen a játékosok elszántsága, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az előttük álló feladat nagysága nem kisebb az eddigieknél.

„A strasbourgi torna egy kézilabdás csúcsesemény, amelynek nehézségi foka kétség kívül ötcsillagos. A győztes várhatóan a francia résztvevők közül kerül ki, abban viszont senki sem lehet biztos, hogy a sorrend ugyanaz lesz, mint a Bajnokok Ligája négyes döntőjében – nyilatkozta a csapatkapitány az SzPress Hírszolgálatnak. – Négy hete tart a mi nyári felkészülésünk, könnyítés nélkül állunk ki, vélhetően az ellenfeleink se vettek vissza a terhelésből. A torna így is fokmérő lehet, és olyan tanulságokkal szolgálhat, amelyeket a szeptemberben kezdődő BL mérkőzéseinken bizonyára jól tudunk majd kamatoztatni.”

Nagy László úgy gondolja, hogy a Veszprémhez csatlakozó öt külföldi játékossal (Toft Hansen, Strlek, Mahé, Mackovsek és Sterbik) erősebbek lettek, az pedig kifejezetten biztonságot jelent, hogy Vranjes és a segítőtársai mostantól három csapatra való játékos közül válogathatnak.

Nem örül viszont annak, hogy az elmúlt hónapokban tovább csökkent a veszprémi kötelékében a magyar kézilabdázók száma.

„Sajnos Mikler Rolanddal, Lékai Mátéval, Ligetvári Patrikkal és velem együtt már csak négyen vagyunk magyarok a 21-es keretben, és még ennyien sem leszünk, ha Roli és az én szerződésemet jövőre nem hosszabbítja meg a klubunk. Én szívesen folytathatnám, de csak akkor, ha a csapat segítségére tudok lenni. Továbbra is drukkolok Ligetvárinak, hogy sok játéklehetőséget kaphasson, de az új igazolások nem könnyítettek a helyzetén” - mondta a jobbátlövő.

A 2005-ben és 2011-ben a Barcelona játékosaként kétszer is Bajnokok Ligáját nyert kézilabdázó azért jött Veszprémbe, hogy a harmadik BL-győzelmét már magyar csapat tagjaként ünnepelhesse. Azóta sok mindent elért, de a legnagyobb cél eddig nem valósult meg.

„Nem adom fel, és bízok abban, hogy 2019-ben visszakerülünk a Final Four szereplői közé, amelyet egy olyan csoport tagjaként kell kiharcolnunk, ahol a Barcelona, a Kielce, a címvédő Montpellier és a Löwen is hasonló tervekkel rajtol. Vranjes mester mostanában a védekezésünk hatásfokán igyekszik nagy lendülettel javítani, támadójátékunkat pedig újabb variációk begyakorlásával erősíteni. Jó lenne mihamarabb látszatát kelteni annak, hogy még egy kudarcsorozatba már nem futhatunk bele, ezért is van szükség olyan megmérettetésre, amilyen előtt ezen a hétvégén állunk.” – hangsúlyozta Nagy László, aki az esetleges újabb válogatott szerepléseivel most nem kívánt foglalkozni.

Nyitókép: SASCHA STEINBACH