A szokásosnál is intenzívebben edzett Hosszú Katinka

Még nem tudja, ki lesz az új edzője, de a számára legmegfelelőbb emberben gondolkodik a világklasszis úszó.

Hosszú Katinka szakmai és magánéleti döntéseiről is vall a Molcsapat.hu portálnak adott interjúban. A háromszoros olimpiai bajnok nem tagadja, hogy a magánéleti krízis után jól jött egy hosszabb pihenő, sokak segített a családdal, a barátokkal töltött idő. Ugyanakkor éppen a pihenő hossza miatt a szokásosnál is keményebb edzéssel hozta magát formába.

Katinka megerősítette, hogy végleg lezárta az együttműködést Shane Tusuppal.

Mint mondta, az elmúlt öt év sikereit együtt érték el, ezért nem könnyen hozta meg döntését, de véglegesnek szánja azt.

A számára legmegfelelőbb emberben gondolkodik MTI Fotó: Illyés Tibor

Az úszónő arról is beszélt, hogy bizonyára nem lesz egyszerű megtalálni azt a szakmai hátteret, amely megfelelő a pályafutásához, de a sajtóban megjelent találgatásokat nem kívánta kommentálni. Annyit közölt, hogy

a számára legmegfelelőbb emberben gondolkozik, ez lehet magyar vagy külföldi vagy akár Marslakó.

Hosszú Katinka arról is beszél, hogy noha az egész felkészülésre egyértelműen rányomja a bélyegét a magánéleti krízis, eszébe sem jutott, hogy lazítson a tempón. Arra a kérdésre, hogy vajon több versenyszámba is kipróbáljha-e magát, Katinka azt mondta, végleges döntés nincs, próbálgatja magát, de annyit azért mondhat, hogy a nagy kedvencek megmaradnak, a kiegészítő számok pedig versenyről-versenyre is változhatnak. Hozzátette:

"Jelen helyzetben nem az eredmények fontosak, hanem az, hogy itt vagyok, hogy versenyzem és lépegetek előre."

A magyar úszóklasszis Canet-en-Roussilonban versenyez a hétvégén, az előzetes rajtlista szerint hat számban (a 200 és 400 vegyes mellett háton 50-en, 100-on és 200-on, valamint 50 pillangón) áll rajtkőre.