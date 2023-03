Elutasították az LMP akkumulátorgyárakról szóló népszavazási kezdeményezését - a nap hírei

Magyarország ellenkezése dacára összehívja a NATO-Ukrajna Bizottság miniszteri szintű ülését a NATO-főtitkár. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a döntés sérti a NATO egységét, az egységes akaratra vonatkozó eljárásrendet, ugyanakkor a magyar kormány nem tehet mást, mint tudomásul veszi a főtitkár lépését. Megerősítette, hogy Magyarország semmilyen integrációs közeledést nem támogat addig, míg helyre nem állítják a magyar nemzeti közösség azon jogait Ukrajnában, amellyel már 2015 előtt rendelkezett. Közben a miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy az uniós tagságra pályázó Ukrajna nem hagyhatja figyelmen kívül a területén élő kisebbségek, így a magyarok jogait. Orbán Viktor az e heti uniós csúcstalálkozót előkészítő videókonferencián beszélt.

Elfogadhatatlanok a nemzetközi jog általánosan elismert elveit és normáit felváltani akaró kísérletek – olvasható a Moszkvában tartott orosz-kínai csúcstalálkozó közös nyilatkozatában. A Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélése után kiadott dokumentumban mindkét fél elítélte az erőpolitikát, a hidegháborús gondolkodásmódot és a tömbökön alapuló konfrontációt. A NATO főtitkára közben óva intette Kínát attól, hogy fegyvereket szállítson Oroszországnak ukrajnai hadműveletéhez.

Oroszország képes kielégíteni Kína növekvő energiaigényét - jelentette ki az orosz elnök a kínai kollégájával szűk körben tartott tárgyalások után. A kibővített küldöttségek tárgyalásának előtt Vlagyimir Putyin közölte, hogy egyeztették a Mongólián keresztül megépítendő Szibéria Ereje-2 gázvezeték paramétereit, amely évi 50 milliárd köbméter földgázt fog szállítani. Bejelentette, hogy kétoldalú munkacsoport felállítását tervezik az északi hajózási útvonal fejlesztésére. Közölte, hogy Oroszország kész jüanalapú kereskedelmet folytatni az ázsiai, afrikai és a latin-amerikai országokkal.

Magyarország energiaellátása biztonságban van, köszönhetően az elmúlt évek beruházásainak – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter Kadri Simson európai uniós energiaügyi biztosnak elmondta: ha Magyarország nem épített volna gázvezetéket a déli-délkeleti irányba, akkor ma fizikailag lehetetlen lenne a földgázellátása. Kiemelte: a diverzifikációhoz komoly infrastruktúra-fejlesztésekre lenne szükség a térségben, amiben az ország együttműködik Bulgáriával, Görögországgal és Romániával.

Elutasította az LMP országos népszavazási kezdeményezését az akkumulátorgyárakról a Nemzeti Választási Bizottság. Az NVB nyolc tagja szavazott a kérdés elutasítása ellen, míg hét átengedte volna. Sasvári Róbert elnök is a kezdeményezés megtagadását kérte. Az LMP társelnöke, Ungár Péter azt mondta: új kérdést fognak kitalálni, mert szeretné elérni, hogy a nép szavazhasson erről a témáról.

Csoportos létszámcsökkentés lesz a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-nél. A társaság 168 munkavállalóját küldi el a jelenlegi 780-ból. A működési költségek csökkentése miatt nem lesznek látogathatók a péceli és az edelényi műemlék épületek, emellett a budapesti központban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegyében lesznek csoportos elbocsátások. A társaság országosan 50 műemléket, köztük 18 kastélyt és 12 várat üzemeltet.

Érdemi egyeztetésre szólította fel a kulturális és innovációs tárcát a szakképzés problémáiról a Pedagógusok Szakszervezete. Az érdekképviselet szerint a minisztérium semmibe veszi a jogos igényeket és problémákat. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a kormány ismét a munkavállalói érdekképviseletek megkérdezése nélkül tervezi módosítani a szakképzési jogszabályokat, ami utólagos, elhúzódó vitákat okozhat.

Az Európai Parlament is részt vesz az Európai Bizottság oldalán a - szerintük - a melegek jogait sértő törvényi rendelkezések miatt Magyarország ellen indított perben – írja a Népszava. A testület tavaly decemberben kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz a 2021 nyarán megszavazott, LMBTQ-ellenes pontokat is tartalmazó törvény ügyében. A bizottság arra kéri az unió bíróságát, állapítsa meg, hogy Magyarország megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit, amikor elfogadta a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről és a gyermekek védelméről szóló törvénymódosításokat.

Megkezdődik a csípőszúnyogok gyérítése a Balatonnál a jövő héten. Lombár Gábor, a munkát szervező Balatoni Szövetség elnöke elmondta: az idén egy hónappal korábban lesz az első biológiai beavatkozás. Ebben az évben több volt a csapadék, és jóval nagyobb területen kell elvégezni a szúnyogirtást, mint a múlt évben. A gyérítést március 27-28-án kezdik.