Nem kizárt a minimálbér 15 százalékos emelése – a nap hírei

A beregszászi református templomban tartott adventi ünnepi istentiszteleten vett részt a köztársasági elnök. Novák Katalin kijelentette: kiváltságként éli meg, hogy a kárpátaljai magyarokkal közösen gyújthatja meg az adventi koszorú első gyertyáját. Köszöntőjében az államfő úgy fogalmazott, hogy lélekben tizenötmillió magyar emberrel együtt vesz részt a szertartáson és hogy a szeretetet a háború sem pusztíthatja el. Novák Katalin elmondta, hogy Magyarország minden menekültet vendégként fogad, addig maradhatnak, amíg maradniuk kell.

Újabb korlátozásokat vezetett be benzinkútjain a Shell. A társaság az elmúlt napok csökkentett beszállítói kapacitásra hivatkozva jelentette be a korlátozást. Benzinből legfeljebb 20 ezer, gázolajból pedig 50 ezer forintért lehet tankolni. Az intézkedés alól csak néhány kiemelt töltőállomás mentesül. A 20 ezer forintos korlátot piaci áron számolják, ami azt jelenti, hogy a hatósági áras benzinből nagyjából 30 litert tudnak vásárolni az autósok. A Mol tájékoztatása szerint a korlátozásokkal együtt is 15-20 százalékkal több üzemanyagot szállít partnereinek, mint amennyit normál időszakban értékesített. Az ország ellátásáért pedig már külföldről is vesz üzemanyagot.

Nem hivatalos értesülések szerint a gyermekvédelmi törvény módosítását is feltételül szabhatja az uniós források biztosításához az Európai Bizottság - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője a Vasárnapi újság című műsorban. Deutsch Tamás kiemelte: a magyar kormány kész az észszerű, konstruktív egyeztetésekre az Európai Bizottsággal, ugyanakkor Brüsszel visszaél a hatalmával. A politikus felidézte: Magyarország 17 vállalást tett a viták rendezésére, amelyeket határidőre teljesített.

2027-ig garantált a magyar gazdák támogatása – fejtette ki az agrárminiszter a Vasárnapi újság című műsorban. Nagy István azonban jelezte: változások lesznek a földalapú támogatásokban. Ismertetése szerint egy hektár megművelt terület után 147 eurót kaphatnak a gazdák, de a legkisebb, 10 hektáron termelők ehhez még további 80 eurót kapnak, 150 hektárig bezárólag pedig még 40 euróra jogosultak a gazdálkodók. A miniszter kiemelte: a következő ciklusban 46 százalékkal több forrást juttatnak a gazdáknak az agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásokból, az ökológiai gazdálkodást folytató területeknek pedig 64 százalékkal több támogatás jut a több mint 5.300 milliárd forintos uniós forrásból.

Törvényjavaslatot nyújt be a PB-gázpalackok hatóságiár-szabályozásáról a Párbeszéd. Az ellenzéki párt úgy módosítaná a törvényt, hogy a hatósági ár minden töltőtömegű palackra vonatkozzon. A jogszabályok szerint jelenleg a 11,5 kilogrammos gázpalack nem kerülhet többe a 2012. december 1-jén alkalmazott ár 90 százalékánál, de ezt a terméket jelenleg nem lehet kapni a piacon, csak a drágább, más kiszerelésűeket. A probléma sokakat érint, mert több százezren használnak PB-gázpalackot Magyarországon.

Nem kizárt a minimálbér 15 százalékos emelése, de még várni kell a megegyezésre – nyilatkozta a Portfoliónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. Perlusz László kiemelte: a munkavállalói oldal képviselői azt szeretnék elérni a bértárgyaláson, hogy jövőre is 15 százalék közelében várható infláció szintjén, hasonló mértékben nőjön a minimálbér. A munkaadói oldal viszont a magas energiaárak és a gazdasági lassulás miatt óvatosabb. A szövetség elnöke szerint az inflációkövető béremeléshez a kormányzat segítségre is szükség lesz, az elmúlt években megszokott munkáltatói adócsökkentés formájában.

Jól haladnak az atlétikai világbajnokság előkészületei – jelentette ki budapesti látogatása után a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezérigazgatója. A Szövetség delegációja azért jött a héten a magyar fővárosba, hogy áttekintse a vb szervezési folyamatát és munkamegbeszéléseket folytasson a helyi szervezőbizottság tagjaival. A nemzetközi szövetség szakemberei bejárták a vb helyszínét, az épülő Nemzeti Atlétikai Központot, illetve a maratoni versenyek rajtjának és céljának helyet adó Hősök terét. Az első közép-európai vb-t jövőre augusztus 19-e és 27-e között rendezik Budapesten.

A MÁV-Start magyar-osztrák viszonylatú és azon túlmenően közlekedő nemzetközi vonatait is érinti az osztrák vasúttársaság hétfő 0 órától 24 órás munkabeszüntetése – hívja fel a figyelmet a Mávinform. Hétfőn egész nap az osztrák társaság teljes hálózatán szünetelni fog a vonatközlekedés, pótlóbuszokat sem szerveznek. A MÁV-Start magyar-osztrák viszonylatú és azon túlmenően közlekedő nemzetközi vonatai az eredeti menetrendjük szerint, de csak Hegyeshalom, illetve Szentgotthárd határállomásokig közlekednek és onnan indulnak vissza Budapestre.

72 éves korában elhunyt Csapó Gábor olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. Csapó Gábor 1970-ben került a válogatottba, 1973-ban a belgrádi világbajnokságon győztes csapat egyik legjobbja volt. Pályafutásának csúcsát az aranyéremmel zárult 1976-os montreali olimpia jelentette. Szerepelt a Bécsben és Jönköpingben Eb-nyertes válogatottban is. Éremgyűjteményét három világbajnoki és egy Eb-ezüstérem egészíti ki. A magyar válogatottban 1970-től 1983-ig 272 alkalommal játszott. Csapó Gábort a Magyar Vízilabda Szövetség és a Vasas Sport Club is saját halottjának tekinti.