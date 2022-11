A friss tojásra és a burgonyára is kiterjeszti a kormány az árstopot - a nap hírei

Újabb két termékre terjeszti ki a kormány az árstopot. A friss tojás és a burgonya ára nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30-inál. Az intézkedés az év végig a nagybani piacokon kívül minden kereskedelmi egységet érint. A kistelepülések boltjai támogatást fognak kapni, erről hétfőn tesznek majd bejelentést. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt is közölte: a rendszerhasználati díjak nem emelkedhetnek a jövő évben a lakossági fogyasztóknál, azonban a kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre extraprofitadót vetnek ki. Az idén 13 százalékban, 2023-ban pedig 10 százalékban állapítják meg az adókulcsot. A lakossági piaci energiarákról várhatóan december elején születik döntés.

Októberben átlagosan 21,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Egy hónap alatt 2 százalékos emelkedést mért a KSH. Ez 26 éves csúcsot jelent. A legújabb inflációs adat valamelyest meghaladja az elemzői várakozásokat. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább 40, illetve 64,4 százalékkal. Október végéig a fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 12,7, a nyugdíjas háztartások körében 13 százalékkal nőttek.

Szeptember után októberben is 100 milliárd feletti többlettel zárt a költségvetés, ez az elmúlt 20 év harmadik legnagyobb októberi többlete - közölte Facebook-oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint az előző év azonos időszakában 630,1 milliárd forint volt a deficit. Az előző év azonos időszakához képest 17,1 százalékkal nőttek az adó- és járulékbevételek.

A kormány újabb módosításokat fog végrehajtani az Európai Bizottság kérésére a bírósági rendszerben, ezzel az utolsó olyan megállapodás is létrejön, ami az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: újabb igények is érkeztek, de nem alapvető szervezeti változtatásokról van szó, csak a hatáskörmegosztásról, Országos Bírói Tanács és Országos Bírósági Hivatal között.

Egy most megjelent kormányrendelet szerint akár 100 ezer mikro-vállalkozásnak is nyilatkozatot kell tennie a következő hetekben az egyetemes szolgáltatójuk felé, hogy valóban jogosultak-e a rezsicsökkentett gáz- és áramra. A mikrocégeken túl az összes kis- és közepes vállalkozásnak, illetve sok önkormányzati intézménynek is nyilatkoznia kell a következő 3 hétben a végső menedékes szolgáltatók felé a január 1-től érvényes energiafelhasználásukról.

Menedzsmentterv készül az energiamegtakarításhoz szükséges döntésekről az ötezernél több lakosú településeken - mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Siófokon. Dukai Miklós elmondta: Balla György miniszteri biztos vezetésével kezdődtek egyeztetések az érintett települések vezetőivel.

Feladja a dél-kelet ukrajnai Herszon városát az orosz hadsereg, a csapatokat visszavonják a Dnyeper másik partjára. A döntést Szergej Sojgu védelmi miniszter jelentette be, mondván a város logisztikai ellátását már nehezen tudják megoldani, a visszavonulással pedig megóvják az orosz katonák életét és a csapatok harcképességét. Herszon az egyetlen megyeszékhely, melyet az orosz hadsereg a február 24-én indult invázió kezdete óta el tudott foglalni, szeptemberben pedig Oroszország annektálta a várost, Herszon megye egészével együtt.

A tőkepiacon venne fel hitelt, és növelné a tagállamok befizetéseit az uniós költségvetésbe Ukrajna támogatásának finanszírozására az Európai Bizottság. A testület példátlan nagyságú, akár 18 milliárd eurós támogatási csomagot javasol Ukrajna következő évi finanszírozásának fedezésére. Ez átlagosan havi 1,5 milliárd eurós támogatást jelentene a háborúban álló országnak. Ugyanakkor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: Magyarország akkor sem járul hozzá az uniós hitelfelvételhez Ukrajna támogatására, ha megérkeznek a helyreállítási források.

Az amerikai képviselőházban a republikánusok már győzelmet hirdettek, de a demokraták még nem ismerték el vereségüket a félidős választásokon. Az eddigi adatok szerint a republikánusok 202 képviselői helyet szereztek, a demokraták pedig 186-et, ugyanakkor 47 hely sorsa nem dőlt még el. A demokrata házelnök emiatt még nem volt hajlandó elismerni, hogy kisebbségbe kerültek. A szenátusban szorosabb a küzdelem, a republikánusok 49, a demokraták 48 szenátori helyet szereztek eddig meg.