Magyarország mentesül - a nap hírei

Magyarország mentesítést kapott a gázársapka bevezetése alól, így az nem veszélyezteti a biztonságos gázellátást - írta a miniszterelnök Facebook-üzenetében Brüsszelből. Orbán Viktor közölte:, sikerült egy fair megállapodást kiharcolni: ha lesz is gázársapka Európában, az nem érinti majd azokat a hosszú távú szerződéseket, amelyek nélkül az ország gázellátása egyik napról a másikra ellehetetlenülne. Hozzátette: ha lesz közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarországnak, így továbbra is nyitva az összes beszerzési lehetőség.

Az Európai Unió immár szilárd ütemtervvel rendelkezik az energiaválság kezeléséhez, a tagállami vezetők megadták a szükséges stratégiai iránymutatást – közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula Von der Leyen elmondta, hogy a tagállami vezetők megegyeztek egy uniós keret létrehozásáról a villamosenergia-termelésben alkalmazott gáz árplafonjának meghatározására. A vezetők önkéntes közös gázvásárlásban állapodtak meg a nemzeti igényeknek megfelelően, a tagállamoknak többet kell fektetniük az energiahatékonyságba, a tárolókapacitás bővítésébe és a megújuló energiatechnológiák fejlesztésébe.

Az Európai Unió havi 1,5 milliárd euróval finanszírozná Ukrajna alapvető szükségleteit. Az Európai Bizottság elnöke a kétnapos EU-csúcsot lezáró sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Ukrajna stabil és megbízható jövedelemforrással kell, hogy rendelkezzen és ehhez, havi 3-4 milliárd euróra lenne szüksége. Az összeget EU mellett, az unió amerikai barátai és pénzügyi intézetek biztosítanák. Az Európai Unió idén már csaknem 30 milliárd euróval támogatta Ukrajnát.

Magyarországon politikai, fizikai és energiaellátási biztonság van, ezért ki fog tudni maradni az európai recesszióból – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Tamásiban egy kapacitásbővítő beruházás átadásán azt mondta: a kormány az elkövetkezendő időkben is arra fog koncentrálni, hogy minél több beruházás jöjjön Magyarországra, ezzel növekedési pályán tartva a gazdaságot. Hozzátette: az élelmiszerellátás biztonsága nemzetbiztonsági jelentőséggel bír, ezért a folyamatos kormányzati cél, hogy a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar is hatékony és biztonságos legyen.

Több száz óvodapedagógus nem dolgozott ma Budapest több kerületében – értesült a Telex. Tiltakozásukkal azt szeretnék elérni a kormánynál, hogy a pedagógus-bértáblát igazítsák a mindenkori minimálbérhez, és ezzel együtt tegyék inflációkövetővé. Követeléseik között szerepel az is, hogy visszamenőlegesen emelkedjen az oktatásban nem pedagógus munkakörben dolgozók garantált illetménye. A portál úgy tudja, hogy egy óvoda sem nyitott ki a XV. kerületben, munkabeszüntetésükben 400-an vesznek részt. A óvodai dolgozókhoz csatlakoztak más budapesti kerületek dolgozói is, így a XIX. és a IV. kerületben az óvodák nagy része zárva maradt.

Azonnal, további egyeztetések nélkül elfogadta a miniszterelnöki megbízatást Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek elnöke az államfővel tartott újabb találkozón. A kormány szombat délelőtt teszi le az esküt. Giorgia Meloni személyesen olvasta fel sajtónak a miniszteri névsort. A párt két szövetségese, a Liga és a Hajrá, Olaszország adja a két kormányfő-helyettest. Egyikük Antonio Tajani egyben a külügyminiszter is lesz, a másik Matteo Salvini, a Liga vezetője, aki a kikötőkért is felelős infrastrukturális tárcát vezeti majd. Újdonságnak számít a születési politikáért is felelős családügyi, valamint a fogyatékkal élőkért felelős minisztérium.

Londonban Penny Mordaunt volt védelmi miniszter, a toryk parlamenti frakciójának vezetője jelentkezett be elsőként a pártelnöki és miniszterelnöki posztra. A politikus a nyári vezetőválasztáson a harmadik helyen végzett. A brit fogadóirodák egyébként Rishi Sunak volt pénzügyminisztert tartják a legesélyesebb jelöltnek a Konzervatív Párt vezetői tisztségéért folyó versengésben. A második legvalószínűbb forgatókönyvnek Boris Johnson visszatérését tartják. A jelöltek jelentkezését hétfőig várják a toryk. Liz Truss miniszterelnök hivatalba lépése után alig 45 nappal, tegnap jelentette be, hogy távozik a Konzervatív Párt éléről.

Jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség az NB II-es futballklubok kérését, amelyek így olyan időpontban játszhatják a meccseiket, amikor nincs szükség világításra. A mérkőzések így jellemzően 13 órakor kezdődnek majd, amitől a helyi viszonyok függvényében el lehet térni. A legkésőbbi kezdési időpont 15 óra lesz. Az MLSZ már szeptember 16-án határozatot hozott arról, hogy a sportszervezetek módosíthatják a mérkőzéseik előre kitűzött időpontját a közüzemi díjak jelentős mértékű megemelkedésének indokával.