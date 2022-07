A veszélyek koráról beszélt Orbán Viktor Tusnádfürdőn - a nap hírei

A miniszterelnök szerint a veszélyek korába lépett a világ, ahol a nyugati civilizációk pillérei repedeznek. Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 31. tusványosi Szabadegyetem és Diáktábor közönsége előtt úgy fogalmazott, hogy a nyugati civilizáció az utóbbi években megrendült. A kormányfő úgy látja, hogy a nyugati világ visszaszorulása zajlik, amelyet szerinte az energia-hordozók és nyersanyagok feletti ellenőrzés elvesztése mutat. A legnagyobb kihívásnak a népesedés kérdését tarja, aminek a következményeként ellakhatják a magyaroktól a Kárpát-medencét. A Nyugat hagyományos értékei a kormányfő szerint Közép-Európába költöztek. A háború kapcsán pedig azt mondta: az Uniónak nem az a dolga, hogy az oroszok vagy az ukránok oldalára álljon, hanem hogy Oroszország és Ukrajna közé álljon. Hangsúlyozta: amíg nem lesz orosz-amerikai tárgyalás, addig nem lesz béke sem. Orbán Viktor beszédét a legelején, füttyszóval és bekiabálással zavarták meg.

Az ellenzéki pártok bíráltákOrbán Viktor tusnádfürdői beszédét. A Momentum úgy látja, hogy a kormányfő csak az uszításhoz és a hergeléshez ért, miközben olyan valós problémákkal kellene foglalkoznia, mint a magyar emberek megélhetése és az országunkat sújtó szociális válság. Az MSZP szerint nem a nyugat alkonyát kell várni, hanem tenni Magyarország felemelkedéséért. Az LMP szerint félő, hogy nem lehet komolyan venni a miniszterelnök szavait zöld kérdésekben, valamint kifogásolják, hogy a kormány a kisvállalkozókkal fizettetné meg a recesszió árát, nem pedig a multinacionális és nagy állami vállalatokkal. A Demokratikus Koalíció pedig azt írta, hogy beteg embernek gyógyszer kell, nem tanács.

Az autonómiatörekvések támogatására kérte Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen tartott előadásában Tőkés László, Orbán Viktor miniszterelnököt. A volt püspök szerint az autonómia állandó bukaresti krimi-nalizálása vezetett el oda is, hogy már az erdélyi magyar politikai életet is megosztja, a nemzeti önrendelkezés kérdése. Tőkés László úgy vélte: a remélt erdélyi magyar összefogás első próbája, a kormányprogramban előirányzott kisebbségi törvény kidolgozása és elfogadtatása lesz.

Kedvezőnek tartja a pénzügyminiszter, hogy a Fitch Ratings a háborús válság és az európai recessziós félelmek ellenére is megerősítette Magyarország besorolását, és stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja az országot. A hitelminősítő éjjel jelentette be, hogy változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország devizában denominált, hosszú futamidejű államadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású osztályzatát. Varga Mihály a Facebookon közzétett bejegyzésében felidézte, hogy az elmúlt hónapokban Csehország és Szlovákia kilátásait is rontották a hitelminősítők.

Már közel 22 ezer fiatal dolgozik a Nyári diákmunka program támogatásával - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium a Facebook-oldalán. A tárca bejegyzése szerint a kereken ötezer megkötött szerződés alapján összesen 21 753 középiskolás vagy egyetemista jut munkatapasztalathoz és kereshet pénzt a szünidőben. A Nyári diákmunka program összességében 27 milliárd forint összértékben 264 ezer fiatalt támogat.

Ukrán közlés szerint orosz rakétatámadás érte szombaton Odessza kikötőjét a Fekete-tengeren. Oleh Nikolenko külügyi szóvivő szerint ezzel Moszkva máris megsértette az ENSZ és Törökország közvetítésével az ukrán gabona exportjának biztosításáról előző nap kötött megállapodást. Az odesszai régió kormányzatának szóvivője szerint az orosz erők Kalibr típusú rakétákat lőttek ki a kikötőre. Az Európai Unió és António Guterres ENSZ-főtitkár is elítélte a támadást az arról szóló hírek alapján, és közleményében leszögezte: létfontosságú, hogy a felek betartsák az előző napi megállapodást a gabonaexportról. Oroszország tagadja a támadást.

Több mint 14 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra pénteken. Az ukrán-magyar határon 7.417-en, a román-magyar szakaszon pedig 6.807-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. A beléptetettek közül a rendőrség 330 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 66 ember - köztük 23 gyerek - érkezett Ukrajnából Budapestre tegnap.

Újraélesztettek egy 51 éves férfit a Balaton-átúszáson - közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A beszámoló szerint a férfi mintegy 500 méternyi úszás után kimászott az úszófolyosót biztosító egyik vitorlásra, mert rosszul érezte magát. Ezután elvesztette az eszméletét. A versenyhelyszínen szolgáló sürgősségi mentőhajó kiérkezésekor a férfinak már sem keringése, sem pulzusa nem volt. A defibrillátorral tudták újraéleszteni, végül stabil állapotban szállították kórházba.

Megdőlt a napi melegrekordis megdőlt . Kiskunfélegyházán és Hódmezővásárhelyen is 41,5 fokig melegedett a levegő, ami 2,5 fokkal több, mint az eddigi lemagasabb érték. Az abszolút melegrekord viszont nem dőlt meg. Így továbbra is a 2007. július 20-án, Kiskunhalason mért 41,9 fok a meteorológiai szolgálat méréseinek kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet.