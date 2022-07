Fitch: stabil a magyar kilátás, lesz megegyezés az unióval

Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország devizában denominált hosszú futamidejű államadóság-kötelezettségeinek "BBB" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő egyebek mellett azzal a véleményével indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést, hogy

a hasonló besorolású többi ország strukturális mutatóival összevetve.

A Fitch kiemelte azt is, hogy az elmúlt időszakot stabil gazdasági növekedés jellemezte, és ennek fő hajtóerejét a beruházások adták.

A cég hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a mérleg másik oldalán a magas közadósság, az "unortodox" költségvetési és monetáris politikai lépések sora, valamint a kormányzati jelzőszámok gyengülése áll.

Varga Mihály: kedvező lépés

Kedvező, hogy a Fitch Ratings a háborús válság és az európai recessziós félelmek ellenére is megerősítette hazánk besorolását, és stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot - írta Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook-oldalán.



A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapokban Csehország és Szlovákia kilátásait is rontották a hitelminősítők.



Azt mondta: az elmúlt évtized munkájának köszönhető, hogy a világjárvány után és a háború idején is mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot.