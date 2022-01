Megerősítve: újabb oltási akció indul - a nap hírei

Újabb oltási akció indul – erősítette meg a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Az első most csütörtökön kezdődik, és szombatig tart. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, azt mondta: a kórházi központi oltóhelyeken és járásonként egy szakrendelőben minden csütörtök és péntek délután, valamint szombati napokon várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát.

Újabb 48 ezer adag Pfizer vakcina érkezett a gyerekek oltására – közölte a kormányzati koronavírus portál. Januárban összesen 150 ezer vakcina érkezése várható. A szülők folyamatosan regisztrálhatják gyerekeiket az oltásra és időpontot is foglalhatnak.

Egy nap alatt 83 koronavírusos beteg halt meg és 2.429 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. 3.335 beteget ápolnak kórházban, közülük 316 ember van lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezer körülire csökkent. A beoltottak száma meghaladja a 6 millió 268 ezret, több mint 3 millió 184 és fél ezren a harmadik dózist is felvették.

Megtartotta évindító ülését az epidemiológiai és klinikai kutatási vizsgálati munkacsoport, amelynek feladata a koronavírussal és a járvánnyal kapcsolatos magyar ismeretek összegyűjtése, elemzése. A munkacsoport feladata vizsgálni a mutációkat, a vírus fertőzőképességét és az emberi szervezetben okozott elváltozásokat. A testület munkájában az akadémia, az országos intézetek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai és egyetemi szakemberek vesznek részt.

Ismét emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége. A laboratóriumi vizsgálatok alapján Magyarországon az új fertőzések több mint 11 százalékáért az omikron mutáció a felelős. A városok közül emelkedő tendencia figyelhető meg Budapest, Eger, Kaposvár és Szekszárd esetében, míg enyhe csökkenést tapasztaltak Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém mintájánál.

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a koronavírus omikron nevű variánsa a felső légutakat támadja, és enyhébb tüneteket okoz, mint a korábbi mutánsok - közölte az Egészségügyi Világszervezet epidemiológusa. Ennek a megerősítéséhez további kutatásokra van szükség. A szakember ugyanakkor megjegyezte: az omikron gyors fertőzőképessége azt jelenti, hogy heteken belül ez lesz a domináns változat sok helyen.

Tavaly októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 8,5 százalékkal volt magasabb, míg a reálkeresetek 1,9 százalékkal emelkedtek. A KSH adatai szerint a bruttó átlagkereset 409.200 forintra becsülhető, a bruttó kereset mediánértéke 350.100 forint volt, 7,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Szerdától lehet pályázni vállalati kutatás-fejlesztés és innováció erősítésére, a keretösszeg 140 milliárd forint. Varga Mihály közösségi oldalán azt írta, hogy több száz magyar vállalkozás juthat támogatáshoz. A cégek pályázhatnak új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére, kísérleti fejlesztésekre, ipari kutatásokra, eszközbeszerzésre, és piacra lépésre is.

Újabb pályázat indul január 17-én minden olyan vállalatnak, amelynek kára származott a Brexitből. A keretösszeg 12 milliárd forint - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A támogatás mértéke a bizonyított kár összege lehet, de maximum kétmilliárd forint. A pályázat benyújtására 30 nap áll rendelkezésre.

9 évre Kádár Andrea Beatrixot nevezte ki az Országos Atomenergia Hivatal elnökének a miniszterelnök. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet január 1-től érvényes. Az új vezető korábbi, főigazgatói mandátuma 2021. december 31-én szűnt meg.

Nyílt tájépítészeti tervpályázat indul a Városmajor megújítására – jelentette be Facebook oldalán a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs közölte: bárki küldhet be pályaműveket, a szakmai zsűri anonim módon, az egyes tervek alkotóinak ismerete nélkül bírálja el azokat.

Elfogadta a villamos energia kockázati készültségi tervet az energiahivatal. A dokumentum leírja a villamosenergia-krízishelyzetek megelőzéséhez és kezelésükhöz szükséges eljárásokat. Célja, hogy akár krízishelyzet esetén is biztosított legyen a felhasználók ellátása.

Összehívta a NATO-Oroszország Tanács nagyköveti szintű rendkívüli ülését az orosz csapatösszevonás miatt kialakult feszültség enyhítésére a NATO főtitkára. A tanácskozást január 12-én tartják Brüsszelben, a NATO-tagországok nagyköveteinek, valamint magas rangú orosz tisztségviselőknek a részvételével.