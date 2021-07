Egyre többet tudni a harmadik oltásról - a nap hírei

Visszavonta azt a rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök, amely megtiltotta, hogy névtelenül lehessen adományozni a civil szervezeteknek. Az intézkedés a Magyar Közlönyben jelent meg. Az eredetileg július 1-jén megjelent rendelet még előírta, hogy az egyesületek és alapítványok tüntessék fel, hogy kitől mennyi pénzt kaptak adományként. Később Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszter-helyettese már arról beszélt, hogy a kormány módosítja a rendeletet és 500 ezer forint alatt továbbra is névtelenül lehet majd adományozni. A módosítás helyett azonban a kormányfő teljesen visszavonta a rendeletet.

Újabb részleteket közölt a harmadik oltásról az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós a Hír TV-nek nyilatkozva azt mondta: a WHO és a magyar állam döntése eltér a harmadik oltás ügyében, de a döntéshozók a magyar szakemberek véleményére fognak hallgatni, az oltó orvosoknak azt javasolják, hogy egymástól eltérő oltási formát alkalmazzanak. Mint mondta: ez alapján elképzelhető, hogy akik vektorvakcinát, például Szputnyikot, AstraZenecát, Sinopharmot kaptak, harmadikra mRNS-, így Pfizert, vagy Modernát kapnak és viszont. Az egészségügyi dolgozók kötelező oltásáról azt mondta: a törvényt francia mintára alkották meg; rajtuk kívül a háttérszemélyzetre is kötelező lesz az oltás. Kásler Miklós szerint a negyedik koronavírus-járványhullámot már nem az a vírus okozza, amelyik a korábbiakat, hanem az indiai delta variáns.

A katonáknak nemcsak a fegyverek mesteri kezelőinek kell lenniük, felkészültnek kell lenniük arra is, hogy akár katasztrófahelyzetben, akár olyan pandémiás helyzetben is lehessen rájuk számítani, mint amilyen az elmúlt mintegy másfél évben sújtja Magyarországot és a világot – fogalmazott a honvédelmi miniszter mintegy 400 altiszt eskütételén. Benkő Tibor kitért arra is: látható, hogy a biztonsági környezet a térségben és a világban egyaránt rendkívül törékeny. Hozzátette: ezért is tartja a kormány, hogy Magyarországnak legyen egy erős, ütőképes, elkötelezett, jól kiképzett katonákból álló, kiváló technikai eszközökkel ellátott honvédsége.

Horvátországban azok is ingyen megkaphatják a koronavírus elleni oltást, akiknek nincs betegbiztosításuk, így az ott nyaraló külföldi turisták is. Andrej Plenkovic horvát kormányfő egyúttal arra figyelmeztetett: Európában terjed a koronavírus sokkal jobban fertőző delta variánsa, azok, akik nincsenek beoltva, veszélyben vannak. A több mint négymilliós Horvátországban eddig csaknem 1 millió 600 ezren kapták meg a védőoltás első adagját, közülük több mint 1 millió 330 ezren már a második adagot is.

Pozitív lett Sajid Javid brit egészségügyi miniszter koronavírus-tesztje. Ezt a tárcavezető személyesen jelentette be. A miniszter hangsúlyozta, hogy a koronavírus elleni oltás mindkét adagját megkapta, és tünetei nagyon enyhék. A brit kormányon belül Sajid Javid az egyik fő szószólója a még érvényben lévő járványellenes korlátozások feloldásának, és ez a kormány döntése alapján hétfőn meg is történik.

Összességében meghaladta a 150-et a Németország északnyugati részét és a Benelux államokat sújtó áradások halálos áldozatainak a száma. A német hatóságok szerint félő, hogy tovább emelkedik a halálos áldozatok száma, ahogy folytatódnak a mentési munkálatok. Sok embert eltűntként tartanak nyilván. Belgiumban összesen 120 településen okozott károkat a napokon át tartó esőzés és az áradások. Húsz embert továbbra sem találnak. Alexander De Croo miniszterelnök az egész napot az áradás sújtotta kelet-belgiumi régióban töltötte. Vele utazott a katasztrófa sújtotta térségbe Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

Külön repülőgéppel kimenekítette Afganisztánból a francia kormány az ott lévő állampolgárai egy részét és az elmúlt években a francia missziónak dolgozó afgánokat. A különgép mintegy száz utassal a fedélzetén szállt fel Kabulból. A francia külképviseleten regisztrált francia állampolgárok közül 60-100 fő nem élt a lehetőséggel. A kabuli francia nagykövetség egyelőre nyitva marad. A NATO csapatkivonások után a tálibok május óta érezhetően fokozták a kormányerők elleni támadásaikat.

Elhunyt Ráday Mihály. A Kossuth-díjas, Balázs Béla-díjas rendező-operatőrt, városvédőt, Budapest díszpolgárát 79 éves korában, súlyos betegség után érte a halál. Ráday Mihály több mint 60 filmet jegyez operatőrként, rendezőként vagy színészként. A legendás a Keménykalap és krumpliorr című magyar ifjúsági film operatőre is ő volt. A Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, számos városvédelemmel foglalkozó könyv szerzője, az épített örökség megőrzéséről szóló műsor készítője volt.