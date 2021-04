Jókora össznépi töprengés van a világban az AstraZeneca-oltás körül - a nap hírei

Elérte a 2 és fél milliót a koronavírus ellen beoltottak száma, így szerdától nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban hangsúlyozta azt is, hogy az oltást folytatják. Szerdától este 10 és 5 óra között lesz kijárási tilalom és a boltok reggel öttől este fél 10-ig lehetnek nyitva. Minden üzlet kinyithat, de 10 négyzetméterenként csak egy vásárló fogadható. Az iskolák, óvodák a pedagógusok oltása után április 19-én kinyithatnak. A vendéglátóhelyek ugyanakkor továbbra sem működhetnek normál üzemben. A szállodák sem fogadhatnak vendégeket.

Ellenzéki pártok szerint a kormányfő által bejelentett intézkedések csak a korábbi hibák korrekcióját jelentik, továbbra is propagandát folytat. Barkóczi Balázs a DK szóvivője arról beszélt: Orbán Viktor nem adott magyarázatot arra, hogy milyen kormányzati döntések és mulasztások vezettek több ezer magyar ember egyébként elkerülhető halálához. A Demokratikus Koalíció továbbra is azt követeli, a kormány a jövőben bízza a védekezés irányítását egy független szakértőkből álló testületre. Az LMP társelnökei, Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté közös közleményükben úgy vélekedtek, hogy a boltok nyitvatartásának meghosszabbítása nem nyitás, hanem csak a korábbi hibák korrekciója.

Szerdán újabb csaknem 250 ezer adag Pfizer vakcina érkezik, ebből folytatják a pedagógusok és a lakosság oltását is - közölte az országos tisztifőorvos. Már 3,8 millióan regisztráltak a védőoltásra. Müller Cecília hangsúlyozta: a 80 éven felüliek körében több mint 90 százalékos az átoltottság és egyre több praxisban már a regisztrált 65 év felettiek beoltása is megtörtént. Hozzátette: a pedagógusok első körös oltása is lezajlott. Müller Cecília hozzátette: a szennyvizekben országosan magas szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának mennyisége.

Javította a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap. Az IMF friss tanulmánya szerint Magyarország hazai összterméke a tavalyi 5 százalékos visszaesés után az idén 4,3, jövőre pedig 5,9 százalékkal bővülhet. A valutaalap szakértői úgy látják, hogy az éves átlagos infláció Magyarországon ebben az évben 3,6, jövőre 3,5 százalék lesz. A folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 0,4 százaléka lehet. A munkanélküliségi ráta a tavalyi 4,1 százalék után az idén 3,8 százalékra mérséklődik.

Még nem jutott végső következtetésre az AstraZeneca vakcinájának mellékhatásairól az Európai Gyógyszerügynökség, a vérrögképződéses esetek részvizsgálatainak eredménye szerdán vagy csütörtökön várható. Marco Cavaleri, az Európai Gyógyszerügynökség vezető tisztségviselője egy olasz lapinterjúban azonban azt közölte: összefüggés van a svéd-brit gyógyszergyártó oltása és a vérrögképződéses esetek között. Március elején és azóta több ország bejelentette: elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát.

Egyelőre nem támogatja az oltási útlevél megkövetelését az utazásokhoz az Egészségügyi Világszervezet. A WHO szóvivője úgy fogalmazott: a jelenlegi szakaszban még nincs bizonyosság arról, hogy a vakcina megakadályozza-e a vírus terjesztését. Margaret Harris hozzátette: emellett vannak más kérdések is, így az azokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés, akik valamilyen okból nem juthattak védőoltáshoz. A WHO jelenleg a kínai Sinopharm és a Sinovac gyógyszergyárak koronavírus elleni védőoltását vizsgálja.

Csehországban nem kéri az április 12-én lejáró szükségállapot további meghosszabbítását a kormány és a hónap végétől fokozatosan megnyílhatnának az üzletek és a szolgáltatások. április végétől megszűnik a lakosság mozgásának korlátozása és az éjszakai kijárási tilalom is Jan Hamácek kormányfőhelyettes, belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke elismerte, hogy a kormányban továbbra sincs egységes álláspont az iskolák április 12-re tervezett részleges megnyitásáról.

Rómában összecsaptak a rendőrökkel a zárlat ellen tüntető kereskedők, vendéglátók az alsóház épülete előtti téren. Milánóban az utcai árusok tüntettek a központi pályaudvar előtti téren. Tüntettek a déli Bariban, Nápolyban is. Olaszországban kedden oldották fel a húsvéti teljes zárlatot, de a szigorú intézkedések április végéig érvényben maradnak.

Hamarosan javaslatot tesz a Törökországban tartózkodó menekültek, illetve a befogadó közösségek további támogatására az Európai Bizottság. Ezt Ankarában közölte a török államfővel és az Európai Tanács elnökével tartott tárgyalás után a brüsszeli testület elnöke. Ursula von der Leyen ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a támogatásnak a jövőben egyre inkább azt kellene lehetővé tennie, hogy a menekültek maguk tudják előteremteni a megélhetésüket.