Egy hónap múlva várnak javulást a koronavírusos halálozásokban – a nap hírei

Folyamatosan vizsgálja a járványügyi intézkedések hatékonyságát az operatív törzs – közölte az országos tisztifőorvos. Folyamatosan vizsgálja a járványügyi intézkedések hatékonyságát az operatív törzs - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília a testület tájékoztatóján megismételte: 2 hét után láthatók a november 11-i intézkedések első eredményei és 4-5 hét után már a halálos áldozatok számában is várnak javulást. Elismerte, hogy az influenza elleni védőoltásból legfőképp a fővárosban többletigény van, ezért egy második és egy harmadik szállítmány is elindul célja felé.

Egy nap alatt újabb 4512 embernél igazolták a koronavírus-fertőzést Magyarországon. Ez több mint 220 fős emelkedés az előző naphoz képest. 92 többségében idős, krónikus beteg halt bele a szövődményekbe. Jelenleg 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 580-an vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília véleménye szerint, ha az emberek 95 százalékban viselnék a maszkot, akkor nem lenne szükség további szigorító intézkedésekre.

Pénteken kezdődik az országos koronavírus tesztelés. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette: elsőként a szociális intézmények dolgozói kerülnek sorra, hétfőtől pedig az oktatási és egészségügyi intézményekben dolgozók tesztelése is megkezdődik. Gulyás Gergely kitért arra is, hogy több mint 12 millió adag koronavírus elleni vakcina megvásárlására van szerződése Magyarországnak. Megerősítette, hogy továbbra is december 11-ig vannak érvényben a korlátozó intézkedések.

Kétéves türelmi időt kért az új szolgálati jogviszonyról szóló törvényi szabályozásnál a másodállások vállalásában a Magyar Orvosi Kamara. Kincses Gyula, a széleskörű egyeztetés után az InfoRádióban arról beszélt: azt is várják, hogy a béremelésre és a hálapénzre vonatkozó fejezetek már januártól érvényesek legyenek.

Jenei Zoltánt nevezte ki az Országos Kórházi Főigazgatóság élére a miniszterelnök az emberi erőforrások minisztere javaslatára. Jenei Zoltán feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a stratégiai kormányzati döntések megalapozása.

Ezúttal jobban fel tudtak készülni a diákok és a tanárok is a digitális munkarendre, mint tavasszal – mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter az Aréna című műsorban kiemelte: észszerű volt a távoktatás 14 éves kor feletti elrendelése, hiszen az idősebb diákok önállóbbak és nagyobb járványügyi kockázatot is jelentenek.

Folytatják az október elsején kezdődött sztrájkot a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói, mivel az elsőfokú bíróság megállapította: jogszerű a munkabeszüntetés. Az alkalmazottak felszólították a fenntartót és a munkáltatót, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a sztrájkbizottsággal.

Kompromisszumokat sürget egy fenntartható migrációs és menekültügyi uniós megközelítés elfogadásáért az Európai Bizottság elnöke. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: kezdeményezte, hogy a külügyi tanács minél előbb vitassa meg a migráció Európai Unión kívüli megállításának lehetőségeit.