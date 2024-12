Ákos: nagyszabású lemezbemutató jön a Budapest Arénában – zenei meglepetésekkel

Ákos tavasszal megjelent koncertalbum hetekig vezette az eladási listákat, ehhez most a képanyag is megérkezett, amelynek az első felében a tavalyi dupla telt házas előadás látható a Magyar Állami Operaházban, míg a második felében a Budapest Arénában adott koncert felvételei is visszanézhetők. "Én is nagyon vártam már, hogy a képanyaggal együtt is közzé tudjuk tenni ezt a felvételt" – mondta Kovács Ákos az InfoRádióban.

A énekes-dalszerző azt is felidézte, hogy a kerek évfordulóra kemény volt a felkészülés, mert a régi számokat is teljesen újra kellett tanulni. "Olyan módon kellett visszabontani régi beidegződéseket, a régi dalok korábbi előadásmódjához kapcsolódó emlékeket, ami néha nehezebb, mint új dalokat megtanulni, vagy újra rögzíteni valamit az ember emlékezetében, és volt a sokhetes próbaidőszak közepén egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy nem fogom tudni végigcsinálni, de aztán mégiscsak sikerült" – emlékezett vissza Ákos, és jelezte, az idén sem spórolták ki a munkát a nagy előadásokból.

"A zenekarral idén a harmadik műsort tanuljuk meg. Az első volt a Harminc év jubileumi koncertjének a felújítása, amelynek a felvétele most jelent meg DVD-n. Aztán nyáron turnéztunk egy olyan előadással, amely hangvételében, dalsorában és zenekari felállásában is teljesen különbözött a jubileumi koncerttől, és most a sokáig a lemezeladási listát vezető dupla stúdióalbummal, a Metropolisszal készülünk egy nagy lemezbemutató koncertre december 14-én, szombaton a Budapest Arénában. Hát ez se kis munka, most már öt hete próbálunk" – mondta Kovács Ákos, aki úgy látja, a zenekar most már a fáradás jeleit mutatja, de nagyon élvezik a munkát, nagyon várják, hogy mi lesz a monumentálisnak ígérkező vállalkozásból. Azt ígérte, hogy nemzetközi színvonalú látvány lesz az év végi koncerten, és jelezte, már nagyon várja a találkozást a közönséggel.

A koncert műsora egyelőre titok, de Ákos annyit elárult, hogy azok fogják igazán élvezni a nagyszabású előadást, akik előtte megismerkednek a Metropolis dalaival, és hozzátette, ingyen elérhető a teljes album a YouTube-csatornáján, de megjelent dupla CD-n és LP-n is. "Rekordidő alatt platinalemez lett, most a nagyszabású bemutatójára készülünk, de ez nem azt jelenti, hogy nem játszunk régi dalokat, lesznek ilyenek is, de teljesen más felosztású, más dramaturgiájú előadásra számíthatnak, akik eljönnek" – mondta. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem csupán a legfrissebb dalokból összeállított előadást visznek színpadra. "Kötelességünk meglepetéseket becsempészni, hiszen az, hogy szolgai módon lejátszunk egy dupla albumnyi dalt, önmagában is nehéz feladat ugyan, de ebben semmi olyan elemet nem talál a néző, ami esetleg újdonság lehet" – mondta Ákos, és elárult még néhány dolgot: olyan kontextusba helyezik az új számokat, amely megmutatja azt a zenei világot, amelyben a dalszerző felnőtt, és arra sarkalta, hogy 36 évvel ezelőtt erre a pályára lépjen.

"Korábban is csináltunk már ilyen kikacsintó, tulajdonképpen zenei idézeteket felvonultató műsort, annak idején, 2012-ben a szintirock műsorunkkal, mely az akkori, 2084 című, szintén antiutópisztikus és Orwellhez köthető tematikájú lemezt mutatta be. Hasonló dolgokra lehet most is számítani, de nem korábbi elemeket fogunk megismételni, hanem új idézetek kerülnek az előadásunkba" – mondta, és egy konkrétumot is megemlített: a lemezen feldolgozták a Mandoki Soulmates egy dalát is, most ezt a számot élő előadásban teljesen új verzióban hallhatja majd a közönség.