A kétszáz éves magyar operajátszásra emlékeztek az Eiffel Műhelyházban

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte: a magyar nemzet a vallásban, a politikai filozófiában, a tudományban és a művészetben valósítja meg önmagát ezer éve.

"Ezért vagyunk erősek és ezért van az, hogy annyi viszontagságon túl mi nem áldozatai, hanem túlélői vagyunk a történelemnek" - tette hozzá a miniszter.

A rendezvényen Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója bemutatta az OperaTrezor sorozat új kiadványát. A MagyarOpera200+, amely 10, többségében új magyar operafelvételt tartalmaz, az ugyancsak a dalszínház gondozásában 2017 őszén megjelent 50 lemezes MagyarOpera200 CD-gyűjtemény folytatása, amely 19-20. századi és kortárs zeneszerzők összesen 35 magyar operafelvételét tartalmazza.

A MagyarOpera200+ kiadványban helyet kapott többek között Dohnányi Ernő Simona néni, Gyöngyösi Levente A Mester és Margarita, Vajda János A képzelt beteg, avagy őfelsége komédiása, valamint Hubay Jenő Az arany meg az asszony című operája is. A pendrive ugyancsak tartalmazza Goldmark Károly Sába királynője című operájának teljes stúdiófelvételét.

Az Opera 2018 júniusában a jobb nemzetközi megismerhetőség érdekében olasz nyelven is rögzítette a Bánk bán legnépszerűbb részleteit, míg 2019 októberében Erkel és a Doppler-fivérek Erzsébet című operájának Erkel Ferenc által komponált második felvonását is felvette. Ez utóbbi 2020 novemberében önálló kiadványként is megjelent.

A dalszínház emellett tovább kívánja bővíteni a népszerű zenei streaming-szolgáltatók kínálatában elérhető felvételeinek számát. A 18 korábban megosztott hanganyag 2023 január végéig 8 további címmel bővül: egyebek mellett Erkel Ferenc Bánk bán (olasz változat, részletek), Solti Árpád La Violetta, Ruzitska József Béla futása, valamint Vajda János Mario és a varázsló című operáját adják közre.

1822. december 26-án Kolozsvárott mutatták be Ruzitska József Béla futása című alkotását, amely az első teljes egészében megmaradt magyar nyelvű opera, egyben az első magyar történelmi opera. Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter (elöl, j), Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója (k) és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója (b) beszélget, a háttérben Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár (j2) és Szinetár Miklós, az Operaház korábbi főigazgatója (j) a magyar opera 200 éves évfordulója alkalmából, a Magyar Opera 200 címmel rendezett ünnepi megemlékezésen a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában 2022. december 22-én. MTI/Máthé Zoltán

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán