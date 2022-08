The Mojo-koncert lesz ma este a Kobuciban

2011-ben Budapesten alakult az együttes. A tradicionális blues, a hatvanas évek beat, country, jug, illetve a későbbi korok pop dallamainak világát ötvözi zenéjében időnként jazzes, sajátos hangvétellel. A zenekar gyakran megfordul dán, finn, francia, német, olasz, szerb és szlovák blueskocsmákban is.

A koronavírus-járvány az elmúlt két évben a The Mojo koncertjeit is megritkította – kezdte Honfi Imre Olivér. Ezért is örülnek, hogy ma este újra felléphetnek, az pedig külön jó dolog, hogy a koncert a Kobuci kertben lesz, mert ide sokan beférnek – mondta a zenekar vezetője.

Mint mondta, egy új dallal készültek a ma estére, de persze a közönség hallhatja a régi slágereiket is. Vagyis igyekeztek az elmúlt 10 év legsikeresebb dalaiból összeállítani a repertoárt. Arra a kérdésre, hogy vajon a közönség igénye mennyire találkozik a zenekar ízlésével, azt válaszolta, hogy szerencsére a zenészek is ugyanazokat a számokat szeretik, mint a rajongók. Egyébként a The Mojo összetételében sincs változás, ma este is a megszokott csapat lép színpadra.

Pengő Csaba fog basszusgitározni,

Mezőfi István dobol,

Horváth János gitározik, énekel,

Szabó Tamás szájharmonikázik, énekel és

Honfi Imre Olivér énekel, gitározik

– közölte a The Mojo front embere.

Ízelítő a The Mojo munkásságából:

Honfi Imre Olivér mindenkit megnyugtatott, hogy bőségesen lesznek majd zenei improvizációk is.

"A koncert hangulata jelenik meg ezekben a szólókban. Bár a számok szerkezete adott, azért mindig teret adunk egymásnak, hogy kifejthessük az álláspontunkat hangszeresen is" – tette még hozzá a The Mojo együttes vezetője.

