Meghalt az El Condor pasa komponistája

Kilencvenhárom évesen elhunyt Jorge Milchberg argentin zeneszerző, az El Condor pasa című világsláger komponistája.

A zongoraművész, de charangojátékosként világhírűvé vált zenész csaknem 60 éven át volt a tagja és művészeti vezetője a Los Incas nevű, az 1950-es években Párizsban alapított emblematikus andesi népzenei együttesnek - emeli ki a nagykövetség közleménye. A charango egy kis gitárra emlékeztető húros, pengetős hangszer, elsősorban Dél-Amerika andesi vidékein használt népi zeneszerszám.

Az El Condor pasa című latin-amerikai gyökerű műdalt az 1960-as években, Jorge Milchberg hangszerelésében vette fel a Los Incas, amelynek produkciójára Paul Simon is felfigyelt.

A dal végül angol szöveggel, a Simon és Garfunkel New York-i duó előadásában, a Bridge Over Troubled Water című 1970-es album egyik számaként, If I Could címmel vált világsikerré.

A Milchberg-féle verzió a folk alapművévé vált, számtalan feldolgozást élt meg, és közrejátszott abban, hogy megélénkült az érdeklődés a latin-amerikai zene iránt.

Az amerikai popduó a latin-amerikai folklórgyökerű műdallal aratta pályafutása egyik legnagyobb sikerét.

A Los Incas honlapja a világzene úttörőjeként méltatja egykori tagját és vezetőjét.

Az El Cóndor Pasa eredetileg egy perui zarzuela egyik zenéje, amelyet Daniel Alomía Robles az Andok lakóinak népzenéje alapján írt 1913-ban.

A dal az egyik legismertebb perui eredetű zenedarab, becslések szerint több mint 4000 dallamváltozata és háromszáznál is több szövegváltozata ismert világszerte. 2004-ben Peru a dalt nemzeti öröksége részének nyilvánította.