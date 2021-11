A Scorpions legendája üzent Kóbor Jánosnak

Mint arról az Infostart is beszámolt, az Omega közös imádságot hirdetett a Kóbor János gyógyulásáért a hétvégére. A zenész betegségének a híre külföldre is eljutott, a Bors cikke szerint a lengyel Józef Skrzek zenész, az SBB együttes tagja, a cseh Petr Janda énekes is csatlakozott a megmozduláshoz, a Scorpions frontembere, Klaus Meine pedig videoüzenetben kívánt jobbulást, és arra kérte a lapot, juttassa el üzenetét az Omega énekesének.

„Szia Mecky! Klaus Meine vagyok a Scorpionsból. Hallottam, róla, hogy kórházba kerültél néhány napja koronavírus miatt. Gyors felépülést kívánok neked! A legjobbakat, barátom! Gyógyulj meg minél hamarabb!” – üzente a német zenész magyar barátjának, aki a legutolsó információink szerint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán fekszik.

A Bors megjegyzi, az Omega és a Scorpions barátsága egészen az 1970-es évek elejére nyúlik vissza. A magyar együttes nyugat-európai koncertturnéján ugyanis a német banda volt a kísérőzenekar. A két zenész azóta is többször dolgozott együtt: az 1994-es Omega-koncerten a Népstadionban például Klaus Meine és a Scorpions egyik alapítótagja, Rudolf Schenker is vendégként lépett fel. Sőt. a Scorpions később feldolgozta az Omega egyik leghíresebb számát, a Gyöngyhajú lányt.

A németek White Dove-ja:

És a magyar eredeti:

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd