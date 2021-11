Új információk Kóbor Jánosról

Koronavírus miatt kerülhetett kórházba - egy televíziós felvételen való részvétel helyett - az Omega 78 éves frontembere, Kóbor János, akinek egészségi állapotáról azonban teljes a hírzárlat, annyi derült ki szerdán, hogy egy kórházból egy másikba vitték.

A Bors csütörtökön azt írta, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika az új hely. Az információt a zenekar menedzsere, Trunkos András is megerősítette a lapnak, amely azt is megjegyzi, nem oltatta be magát koronavírus ellen Kóbor János, de mindig a szabályok tiszteletére buzdított nyilatkozataiban.

