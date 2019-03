Kiderült, hogyan halt meg Koós János

Rövid ideig tartó betegség után, március 3-án hunyt el Koós János, 81 éves korában. A tragédia óta most először szólalt meg a Borsnak az énekes özvegye, Dékány Sarolta, akivel Koós János 48 éven át élt házasságban. Korábban úgy lehetett tudni, hogy a válla miatt készül kórházba.

– Kórházban kezelték, de mivel javult az állapota, ezért úgy volt, hogy hétfőn hazaengedik. Végül bent tartották, és szombaton megtörtént a tragédia. Elment a mosdóba, majd kifelé jövet hirtelen összeesett. Én is épp a kórházban voltam, de nem engedtek oda hozzá. Mindenki fejvesztve próbált cselekedni, többször is újraélesztették, ám már nem tudták visszahozni. A szíve vitte el – mesélte a lapnak az özvegy.

Azt is elmondta, hogy nem találja a helyét, sokszor csak fel-alá mászkál a lakásban, és még nem tudott a férje személyes holmijaihoz sem nyúlni. "A búcsúztató szervezése egyébként is leköti minden időmet. Tegnap reggel is a temetőben kezdtem a napomat, kiválasztottam a férjem nyughelyét, ami jó barátja, Bajor Imre sírjához közel lesz. A gyerekeink, Réka és Gergő nagyon sokat segítenek, bár a fiam Zalaegerszegen van, úgyhogy vele kevesebbet tudok találkozni, mint a lányommal" - mondta a Borsnak.

Nyitókép: Koós János énekes, humorista, színművész a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában. A műsorban az Express, egy 1962-ben alakult egykori könnyűzenei együttes történetét idézték meg. MTVA Fotó: Zih Zsolt