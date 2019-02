Meghalt Peter Tork

Peter Tork connecticuti otthonában hunyt el, hosszú ideje szenvedett egy ritka rákbetegségben.

"Peter energiája, intelligenciája, őrültsége és kíváncsisága évtizedeken át hozott milliók számára nevetést és élvezetet.

Rendíthetetlen humora és bátorsága segített neki elviselni rákbetegségét is"

- írta családja csütörtökön a zenész honlapján. Peter Tork (született Peter Thorkelson) 2009 óta szenvedett egy ritka nyálmirigydaganatban, az adenoid cystic carcinomában, de az újra összeálló Monkees-zal egészen haláláig együtt dolgozott.

A Monkees az amerikai televíziózás terméke volt: a hatvanas évek közepén egy showműsor számára válogattak össze négy fiatal, jóképű zenészt, hogy - kicsit a Beatles amerikanizált változataként - eljátsszák egy rockcsapat, a Monkees szerepét. Peter Torkot, aki az együttes billentyűse és basszusgitárosa lett, barátja, Steven Stills (aki később a Buffalo Springfielddel, majd a Crosby, Stills, Nash & Younggal lett világszerte ismert) ajánlotta a válogatásra.

Tork mellett Michael Nesmith (gitár), Micky Dolenz (ének, dob) és Davy Jones (ének, ütőhangszerek) került a Monkeesba. A sikeres televíziós showműsor, a The Monkees 1966 és 1968 között futott, a tagok szélvészgyorsasággal váltak az amerikai tinik kedvenceivé.

Az eredetileg csak egy tévés terméknek tervezett Monkees a műsor után is együtt maradt, turnézott, lemezeket készített. Hét daluk került a Billboard Top 10-es listájára, közülük három, az I'm a Believer, a Daydream Believer és a Last Train to Clarksville az első helyig jutott.

Peter Tork 1968-ban kilépett a Monkeesból, egy ideig pincérként és iskolai tanítóként is dolgozott. A zenekar a nyolcvanas évek közepén újra összeállt, ismét turnéztak és lemezeket készítettek. Davy Jones 2012-ben elhunyt, de a többiek ezután is együtt dolgoztak, még tavaly is megjelent egy karácsonyi Monkees-album.